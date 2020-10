Il Segreto/ Anticipazioni 8 ottobre 2020: lo strano comportamento di Don Filiberto

Il Segreto, anticipazioni 8 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 8 ottobre, Don Filiberto ha uno strano comportamento e cerca di farsi vedere il meno possibile a Punte Viejo, come se stesse nascondendo un segreto: in effetti ha utilizzato il dentifricio di Onesimo e Hipolito e ora ha i denti completamente blu. Marcela ha l’ennesimo scontro con Alicia perché la donna è infastidita per il fatto che la Urrutia stia sempre intorno a suo marito e non lo lasci mai in pace, con una scusa o l’altra. Inoltre Marcela inizia ad essere gelosa anche della crescente intensa che sta nascendo fra la ragazza e Tomas, ora che i due lavorano insieme. Mauricio, dopo la delusione ricevuta da Francisca che si è rifiutata di riceverlo, non riesce a superare il dolore per questo rifiuto e diserta la riunione al municipio indetta per nominare il nuovo medico di Puente Viejo: tutti si meravigliano perché è noto ad ogni concittadino che il Goya era in prima linea per far approvare l’assunzione di un nuovo medico ed è strano che non abbia partecipato alla riunione più importante per ottenere il risultato sperato.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti ne Il Segreto. Mauricio resta molto deluso perché Francisca Montenegro non vuole riceverlo: l’uomo chiede se sia stata Isabel a dare ordine di non farli incontrare e ci resta ancora più deluso quando scopre che è stata proprio la Montenegro a non volerlo vedere. Quando Antonita va a riferire alla Montenegro e alla marchesa che il sindaco è andato via e che era molto dispiaciuto, si scopre che è stata proprio Isabel a consigliare questa mossa a Francisca, in attesa di capire se possa restare ancora il suo uomo di fiducia o meno. Sono tanti i volti nuovi che la Montenegro ha visto in paese durante la sua passeggiata e quindi chiede alla marchesa maggiori informazioni su alcuni di essi. Rosa accusa Manuela di averla sempre ingannata perché non ha mai inviato le lettere che le ragazze hanno scritto in tutti quegli anni alla madre in Austria. La governante piange e cerca di dare una spiegazione ma interviene Don Ignacio che spiega che è stato lui a darle ordine di non spedire le lettere: le tre sorelle Solozabal sono molto scosse.

Alicia parla con i genitori del suo nuovo lavoro e in particolare le chiedono di Isabel ma la ragazza non racconta lo scontro che hanno avuto e dice che per fortuna non deve averci a che fare. Isabel racconta ai figli della visita di Mauricio e rimette i figli al loro posto quando l’accusano di essersi comportata male con il sindaco. Poi ribadisce a Tomas di non voler incontrare Alicia perché reputa che la ragazza abbia uno sguardo insolente. Ignacio racconta all’amico Esus della questione delle lettere e Urrutia gli ricorda ancora una volta che non vuole avere a che fare con Alicia. Carolina trascina Pablo in una stanza appartata della casa per raccontargli dell’ultima bugia del padre e riesce a trovare nel ragazzo il solito supporto di sempre. Mentre Hipolito mostra a Onesimo il blu dei suoi denti dopo aver utilizzato il dentifricio, Mauricio racconta a Matias di non essere stato ricevuto da Francisca e il Castañeda non perde l’occasione per scagliarsi contro i ricchi. Rosa racconta ad Adolfo delle ulteriori bugie del padre e ha un altro attacco isterico, proprio come era accaduto con Marta: è la stessa ragazza a spaventarsi delle sue azioni, immaginando che la pazzia della madre possa essere ereditaria.



