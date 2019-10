IL SEGRETO / Anticipazioni 8 ottobre: Elsa cederà al fascino di Isaac?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Un nuovo pomeriggio in compagnia de Il Segreto, in onda su Canale 5 oggi, martedì 8 ottobre 2019. La soap iberica verrà trasmessa dalle 16:13 circa in poi. Prima di scoprire le anticipazioni, vediamo che cosa è accaduto ieri: Julieta e Saul pensano già a tutto ciò che vorranno portarsi nel loro viaggio e anche se preoccupati, sono comunque felici. Lei prende persino l’iniziativa e bacia il marito: Saul le fa notare che per via di tutto quello che è successo, non hanno un rapporto fisico da molto tempo. Julieta però ha intenzione di rimediare. Intanto, Raimundo consegna a Maria il telegramma ricevuto da Cuba riguardo alla partenza di Roberto. Elsa invece scopre che Antolina ha intenzione di distruggerla: anche se cerca di andare via, la rivale inizia a gridare in piazza che Alvaro è fuggito con il suo denaro e che ha finto di essere povera solo per fare leva sulla pietà degli altri. Le sue urla attirano tutta Puente Viejo, ma Isaac la porta a casa. Alla villa, Maria riceve la conferma che Roberto è andato via per sempre. Francisca continua a mantenere il sangue freddo e segue il suo piano, ma la figlioccia non riesce ancora a crederci. “Non sono disillusa madrina, sono sconcertata. Delusa. Il Roberto che conoscevo non si sarebbe mai comportata così”, le dice.

Nel frattempo, Marchena avvisa Prudencio che alcuni suoi parenti gli chiederanno un prestito per compare un aratro. Visto che il ragazzo vuole offrirgli una commissione, Marchena chiede in cambio che sconti la sua parte ai suoi parenti. Il litigio fra Isaac e Antolina invece viene interrotto dall’arrivo di Matias: biasima la donna per ciò che ha fatto ad Elsa e la spinge a rientrare in casa. Una volta soli, il ragazzo suggerisce all’artigiano di trovare delle prove per incastrare la moglie per le sue menzogne. Usando magari le sue stesse strategie per riuscire a dimostrare che è colpevole. Anche se Elsa non ha accusato il colpo, la situazione peggiora quando Dolores l’accusa di fronte a tutti. La bottegaia infatti non tollera di essere stata ingannata e Meliton è costretto ad intervenire. Nonostante le rimostranze di Dolores, Meliton prende le difese di Elsa e ordina a tutti i presenti di fare ritorno alle proprie case. Nel frattempo, Saul riferisce a Cifuentes che gli consegnerà le pistole l’indomani. Il militare però continua a credere che Carmelo e Don Berengario siano i veri colpevoli. Il ragazzo poi va dal fratello per salutarlo per sempre: le lacrime continuano a scorrere sul volto di Prudencio. Mentre Maria sembra ormai rassegnata, Matias porge le sue scuse a Prudencio. Saul invece riferisce a Julieta che Prudencio vorrebbe tanto salutarla prima di partire, ma la ragazza ha già deciso di non rispondergli.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 OTTOBRE

Nella soap Il Segreto dopo aver atteso a lungo, Isaac entra finalmente in possesso delle prove che gli occorrono. Ha accettato il consiglio di Matias di trovare delle prove sicure contro la moglie e così ha deciso di chiedere l’aiuto del dottor Zabaleta. Solo grazie al suo verdetto riuscirà a dimostrare che Antolina gli ha sempre mentito e che il bambino che ha perso era di un altro uomo. Antolina cercherà comunque di far valere le sue ragioni? Di sicuro sì, ma la sconfitta è ormai vicina. Isaac in questo modo potrà annullare il loro matrimonio e correre da Elsa: quanto accaduto con Alvaro però potrebbe aver convinto la Laguna a chiudere il suo cuore per sempre. Intanto, Julieta accetta di rivedere Prudencio: non prova più alcun rancore nei suoi confronti. Per il giovane tra l’altro ci sarà la possibilità di fare un incontro interessante grazie all’arrivo di Lola. Maria invece chiede a Matias di organizzare un piano che coinvolga l’ignara e pettegola Dolores, per spargere una notizia edulcorata sulla partenza di Roberto.



