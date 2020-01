Il Segreto/ Anticipazioni 9 gennaio: Lola è un’assassina?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO

Stando a quanto anticipato dagli spoiler la puntata di oggi, giovedì 9 gennaio 2020 de Il Segreto, ci vedrà assistere alla proposta di matrimonio che Isaac farà ad Elsa. I due infatti, finalmente sereni, potranno finalmente vivere la loro storia d’amore. Sebbene ancora non sia molto chiaro quali sono i piani del Mesia, appare comunque evidente che nelle prossime puntate tutte Puente Viejo dovrà tremare. Prudencio intanto, dopo aver dato ascolto a Don Berengario, adesso vorrebbe davvero capire se Lola sia veramente così pericolosa come l’ha dipinta Donna Francisca. Anche il battesimo della piccola Belen darà origine a qualche discussione.I genitori, Hipolito e Gracia, vorrebbero organizzare una cerimonia ristretta a pochi parenti, mentre Dolores vorrebbe che a partecipare all’evento fossero tantissime persone. Chi avrà la meglio? Lo sapremo nelle prossime puntate. Appuntamento quindi con le prossime anticipazioni de Il Segreto.

IL SEGRETO, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Una nuova puntata de Il Segreto è andata in onda ieri e i riflettori si sono accesi su Puente Viejo ci hanno mostrato la solidarietà di Marcela nei confronti di Isaac ed Elsa. L’uomo infatti aveva chiesto ed ottenuto un prestito dall’Ortega per poter far fronte alle spese mediche di Elsa. L’aiuto di Marcela permetterà ai due di saldare il suo debito ed iniziare a pensare alla loro vita futura con più serenità, ora che il dottor Zabaleta ha ufficialmente dichiarato fuori pericolo la Laguna e Antolina non potrà mai più macchinare contro di loro. Prudencio, nonostante il suo rifiuto ad incontrare ancora Lola ed ascoltare le sue spiegazioni, dimostra di amarla. Per questo decide di recarsi da Donna Francesca per sapere da lei chi sia veramente la donna che ha fatto battere il suo cuore e quale ruolo abbia avuto la Montenegro in questa storia. In questa occasione Prudencio scoprirà dalla bocca della Montenegro che Lola in realtà ha ucciso un uomo in passato. Per conoscere finalmente la verità l’Ortega decide così di dare ascolto a Don Berengario e chiedere a Lola quale sia la verità. La donna alla domanda diretta si irrigidisce e Prudencio capisce che c’è qualcosa che non va. Intanto Fernando continuerà a portare avanti il suo piano per conquistare sempre di più la fiducia di Maria, che adesso è di nuovo sottomessa al trattamento durissimo di Dori Vilches che lei spera possa farle recuperare di nuovo l’uso delle gambe. Per poter manovrare Maria al meglio il Mesia pensa di allontanarla dalla sua famiglia. Per questo non perde occasione per rimarcare che in realtà è solo lui a tenerci alla sua salute, mentre per Donna Francisca e Raimundo la Castaneda è in realtà solo un peso. Riuscirà davvero il Mesia ad allontanare Maria da tutti, così da poterla manovrare a proprio piacimento? E quale terribile segreto nasconde Lola? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova entusiasmante puntata de Il Segreto, in onda domani come sempre su Canale 5.

