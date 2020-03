Il Segreto/ Anticipazioni dal 16 al 21 marzo: il vero volto di Morales

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 16 AL 21 MARZO

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli la nuova settimana in compagnia de Il Segreto ci regalerà ancora tanta suspence con tanti appuntamenti pomeridiani che terranno tutti con il fiato sospeso. La scoperta fatta da Carmelo sull’identità del sottosegretario Morales non lascia più alcun dubbio: l’uomo conosceva il Mesia ancor prima di mettere in atto il suo piano. Alla preoccupazione di Maria dovuta al fatto che nessuno è riuscito a trovare il corpo di Fernando, e che quindi lui possa ancora essere vivo, si aggiunge la paura quando scopre che Esperanza e Beltran sono improvvisamente scomparsi dal collegio di Avila. A questo punto il suo timore che il Mesia sia ancora vivo sembra diventare qualcosa di più di un presentimento.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo lo stop di ieri, oggi domenica 15 marzo 2020 Il Segreto è tornato a farci compagnia nell’appuntamento pomeridiano su Canale 5. La soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra ci ha condotto insieme a Carmelo, Severo, Meliton e Mauricio verso il punto segnato sulla mappa, dove abbiamo trovato ad attenderci un agguato. In effetti i quatro, giunti là, sono stati accolti da colpi di fucile. Anche stavolta la speranza di poter trovare una fonte d’acqua non avvelenata dal cianuro sembra quindi svanire, perché il gruppo è costretto a lasciare la zona dove, secondo la mappa, avrebbero trovato la fonte che avrebbe permesso agli abitanti di Puente Viejo di affrontare questa nuova emergenza. Meliton però non sembra affatto disposto a darsi per vinto e torna sul luogo, imbattendosi in un uomo misterioso che, armato di fucile, non esita ad ucciderlo. Carmelo, profondamente scosso dalla morte dell’amico, affronta il sottosegretario Morales che ammette di essere lo zio di Maria Elena Casdo De Brey, ovvero la donna rimasta uccisa nell’esplosione nel giardino di Donna Francisca nel giorno del suo matrimonio con Fernando Mesia.

Intanto a Puente Viejo è arrivato finalmente il giorno del matrimonio di Prudencio e Lola e tutto il paese, nonostante siano molti i problemi che gli abitanti stanno affrontando, si è stretto insieme alla coppia per festeggiare il loro giorno più bello. Ma i problemi per l’Ortega non sono affatto finiti. Subito dopo le nozze infatti riceverà una visita da Pablo Armero, lo strozzino che gli chiederà di riscuotere il prestito di Dionisio ad Arsenio. Per sapere quale piega prenderanno gli eventi non ci rimane che attendere domani, quando Il Segreto tornerà a farci compagnia per una nuova avvincente settimana, sugli schermi di Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA