Il Segreto/ Anticipazioni dal 19 al 23 ottobre: Don Ignacio confessa!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 19 AL 23 OTTOBRE

Nelle puntate dal 19 al 23 ottobre de Il Segreto, Don Ignacio confessa a Pablo la verità sulle sue origini. Si viene così a scoprire che la sua vera madre è ancora viva e il Solozabal vorrebbe organizzare un incontro fra i due ma le tre figlie sono contrarie perché non vogliono che questo evento possa turbare il già precario equilibrio della famiglia. Intanto Adolfo fa di tutto per incontrare da solo Marta e confessarle il suo amore: questa volta la ragazza cede e i due passano la notte insieme. Poi decidono di confessare tutto a Rosa ma la ragazza, capendo che c’è qualcosa che non va, scappa di casa per non affrontare Marta e la verità. Matias, avendo avuto dalla moglie la conferma del tradimento, va da Tomas per affrontarlo e i due finiscono per picchiarsi e poi chiarirsi. Intanto qualcuno dà fuoco alla locanda del Castañeda e ne fa le spese Camelia che viene ferita e lotta fra la vita e la morte. A Puente Viejo arriva un giornalista che indaga su un vecchio incidente alla fabbrica nel quale era stato coinvolto Don Ignacio.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Carolina sgrida Manuela perché la governante si è già rimessa al lavoro mentre avrebbe dovuto riposare. La ragazza, allora, promette di prendersi cura di lei. Intanto le due parlano anche di Pablo ma Carolina non vuole farla preoccupare. Marta è pronta per affrontare la missione che le è stata affidata da Mauricio ma per una serie di vicissitudini si trova ad avere come compagno di avventura Adolfo. I due, mettendo insieme i loro ingegni, riescono non solo a sopravvivere al pericolo ma anche a portare a termine la missione: quando rientrano a Puente Viejo hanno delle importanti informazioni per il sindaco ma anche una nuova intesa fra di loro, mettendo sempre più a rischio il matrimonio di Rosa. Fra Tiburcio e Dolores i problemi sono sempre più evidenti e fra di loro non c’è più armonia tanto che continuano a battibeccare, diventando anche molto fastidiosi per i clienti. Francisca nota che Isabel è preoccupata per qualcosa e così si dice disponibile ad essere per lei una spalla su cui piangere: ovviamente la marchesa non si apre ma fa finta di prendere in considerazione l’idea.

Francisca chiede ad Antonita di accompagnarla in paese da Matias perché vuole sapere se il ragazzo ha notizie del nonno in quanto anche lei non è riuscita a scoprire nulla. Purtroppo invece è Eulalia a scoprire dove si nasconde Raimundo e così dà ordine al suo aiutante Campuzano di rapirlo in modo da poter colpire la Montenegro nel punto dove le farà più male. Tomas affronta Adolfo e gli chiede che cosa stia combinando visto che non era presente né la sera prima a cena né quella mattina a colazione: non credendo alle sue spiegazioni vuole che il fratello racconti la verità. Adolfo però è bravo a sviare l’attenzione su un altro argomento e così si fa raccontare da Tomas per quale motivo la loro madre non apprezzi Alicia e voglia farla licenziare. Quando Adolfo prova ad insinuare che il fratello si sia innamorato della Urrutia, il ragazzo reagisce molto male e va via rispondendo in malo modo. Matias non riesce più a tenersi dentro tutto quello che Alicia gli ha insinuato e così affronta nuovamente la moglie per sapere cosa abbia fatto durante la sua assenza. Quando poi le dice esplicitamente se Tomas De Los Vivos è stato il suo amante, la donna non può fare a meno di ammettere la verità.





