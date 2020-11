Il Segreto/ Anticipazioni dal 2 al 7 novembre: Marta deve lasciare Puente Viejo!

Il Segreto, anticipazioni dal 2 al 7 novembre

Il Segreto torna in onda oggi per iniziare insieme ai fan una settimana al cardiopalma in cui sentiremo ancora parlare dei nuovi protagonisti in vista del finale che si avvicina a grandi passi. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 2 al 7 novembre, Adolfo riesce a superare un secondo intervento per rimuovere il proiettile grazie alla marchesa che offre il suo sangue per tenerlo in vita evitando al fratello di farlo. Rosa è incinta di Adolfo e adesso sogna un matrimonio e una famiglia e per questo chiede a Marta di lasciare il paese e in suo supporto arriva anche Don Ignacio che decide di convocare le due per obbligar quest’ultima a chiudere la sua relazione clandestina con lui. Raimundo è ancora in fuga dagli uomini della marchesa ma si ritrova ancora in trappola nei boschi. Marta e Rosa vanno in ospedale da Adolfo che apprende il fatto che la donna è incinta e che la sua storia con la sua amata dovrà finire in questo preciso istante. Ma la gravidanza sarà vera?

Il Segreto, dove siamo rimasti

Non c’è bisogno di dire che la notizia che più ha sconvolto i fan de Il Segreto nelle scorse puntate è stata quella relativa alla gravidanza di Rosa. Proprio mentre Adolfo sta lottando tra la vita e la morta in seguito ad una sparatoria in cui è rimasto coinvolto. Il giovane rampollo deve superare un primo intervento per riuscre a liberarsi della pallottola che lo ha colpito ma senza successo. E in quello stesso momento Rosa comunica agli altri della sua gravidanza lasciando senza paole anche Manuela e Marta. Hipólito, preoccupato per le sorti di Tiburcio, decide di chiedere aiuto al Capitano Huertas per cercare di scoprire cosa sia successo all’uomo che continua a non ricordare dove sia stato durante la settimana in cui è scomparso. La questione avrà un’evoluzione divertente oppure no? Lo scopriremo nei prossimi giorni così come scopriremo anche come andrà avanti il nuovo siparietto di Onesimo che nell’ultima puntata ha messo alla prova la pazienza di tutto il paese lanciando la sua nuova scoperta ovvero il meridiano che passa proprio da Puente Viejo. Ciliegina sulla torta è ancora lo scontro che vede come protagonisti Don Filiberto e Mauricio tornano a scontrarsi e che sta mettendo a dura prova tutti coloro che gli girano intorno. Nonostante l’ex scagnozzo di Francisca cerchi di appianare le loro divergenze, il suo nemico continua a stuzzicarlo causando nuove tensioni. Intanto Raimundo, che e’ scappato dalla casa in cui era rinchiuso prova a trovare una via di fuga per tornare a casa e salvarsi ma alle sue spalle ci sono ancora i suoi carcerieri che con l’aiuto dei segugi continuano a tenergli il fiato sul collo.



