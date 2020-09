Il Segreto/ Anticipazioni dal 21 al 26 settembre: Francisca sta per morire?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 21 AL 26 SETTEMBRE

Nelle puntate della prossima settimana de Il Segreto, Pablo torna improvvisamente alla Villa perché è stato seguito da due uomini che avevano la chiara intenzione di ucciderlo. A quel punto Ignacio vorrebbe farlo partire immediatamente ma le tre figlie si battono affinché il ragazzo possa restare in quella che è sempre stata la sua casa. Il Solozabal, non sapendo più che cosa fare, racconta ai due ragazzi finalmente la verità: Pablo e Carolina sono fratelli. Mentre le tre figlie lo accusano di aver causato con il suo tradimento la follia della madre, Ignacio vuole riconoscere Pablo e dargli il posto che gli spetta in fabbrica. Francisca sta sempre peggio e per questo Antonita pensa di dover chiamare un medico ma ha bisogno dell’aiuto di Tomas. I due fratelli De Los Vivos scoprono così della presenza della Montenegro a casa loro e poco dopo lo comunicano anche a Iñigo. Intanto alla miniera si apre una posizione di contabile e Damian lo comunica ad Alicia che in questo modo pensa di potersi infiltrare fra i loro nemici, soprattutto dopo l’arresto del sindacato.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Rosa è sveglia al mattino presto e fa colazione con Ignacio mentre parlano dei preparativi delle nozze. Alal fabbrica Adolfo porta dei dolci di Natale per festeggiare con gli operai ma Damian è molto scettico nei confronti del marchesino perché lo reputa il colpevole del fatto che la fabbrica sia aperta anche nelle feste. Adolfo prova a chiarire con l’operaio ma trova un muro nell’amico di Cosme che gli racconta di quali siano i risultati della colletta che hanno fatto per la famiglia del minatore deceduto. Dolores è molto infastidita perché la nipote Belen le confessa che vuole più bene alla nonna Concia, la madre della defunta mamma, piuttosto che a lei. Matias e Alicia si incontrano di nuovo di nascosto alla vineria perché cercano di capire come mai il sindacato, dopo averli contattati per una riunione, poi non si è più presentato. Il Castañeda nota che Alicia è molto strana e le chiede che cosa abbia. La ragazza gli confessa che le fa uno strano effetto stare in quella stanza dove si sono scambiati per la prima volta un bacio. Matias, però, la invita a non pensare al passato. Ignacio capisce che Urrutia non ha un’ottima opinione di Adolfo e lo invita a dargli una possibilità.

Tomas è in ufficio e riceve la visita di Adolfo che vuole confidare le sue preoccupazioni per non essere stato accettato dagli operai. Poi racconta al fratello della questione dei bigliettini nella latta della raccolta di denaro per Cosme. Tomas è sconvolto perché si sta impegnando in prima persona per migliorare le condizioni di vita della fabbrica e comunque i minatori non apprezzano i loro sforzi. Marta dice a Mauricio che vuole impegnarsi al suo fianco per aiutare i poveri di Puente Viejo e ha l’occasione anche di conoscere Marta con la quale si troverà a lavorare fianco a fianco. Esus, uscito prima dalla fabbrica, va a trovare Encarnacion e le chiede notizie della figlia, sempre più assente in casa. I due sono molti preoccupati perché la ragazza è costantemente arrabbiata e si sta allontanando dai genitori. Iñigo racconta a Tomas che i minatori sono molto arrabbiati perché i dipendenti della fabbrica lavorano meno e sono pagati meglio rispetto a loro. Il caposquadra ne approfitta per chiedere notizie di Isabel ma prima di ottenere una risposta vengono interrotti da Mauricio che viene a chiedere a Maqueda se vuole far parte del consiglio comunale. Alicia decide di andare qualche giorno a Madrid per allontanarsi da Matias.



