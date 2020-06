Il Segreto/ Anticipazioni dall’8 al 13 giugno: Rosa e Adolfo si sposano?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni 8-14 giugno

Nelle puntate de Il Segreto che vanno dall’8 al 14 giugno Don Ignacio dovrà cedere alle insistenze di Rosa e accettare il futuro matrimonio con Adolfo. Marta è sconvolta e questo non fa che inasprire i rapporti tra lei e la sorella. Dopo un iniziale riavvicinamento, ci sarà l’ennesimo colpo di scena che porterà Marta a prendere posizioni molto nette sulla questione. Alla miniera ci sarà un grave incidente che vedrà coinvolti alcuni minatori. A causa delle condizioni poco sicure degli scavi, una parete verrà giù travolgendo i minatori. Cosme perderà la vita e gli altri minatori, capeggiati da Damian e Matias, organizzeranno uno sciopero ad oltranza che metterà seriamente in difficoltà la marchesa che, insieme ai figli, rischierà anche la vita per un’aggressione. Alicia approfitterà della situazione per trascorrere più tempo con Matias, cercando di distrarlo dai suoi doveri di padre e di marito.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Marcela riesce finalmente ad incontrare Tomas e gli dice che, pur continuando ad amarlo, deve interrompere per sempre la loro relazione perché, per il bene di Camelia, ha deciso di dare una seconda opportunità a Matias. Il marchesino non è felice di questa scelta ma capisce le motivazioni che hanno spinto la donna che ama a chiudere la loro storia. Subito dopo Marcela ha un chiarimento con Matias e gli dice che vuole dare un’ultima possibilità al loro matrimonio, se lui è d’accordo. Il Castañeda è commosso per questa proposta e accetta con molta gioia, dicendo che non lo fa solo per la figlia ma anche per loro due. Alicia, però, non è così d’accordo sul chiudere la sua storia clandestina con Matias: dopo aver fatto ferro e fuoco per riuscire a restare a Puente Viejo, ora che ha saputo che i Solozabal non si sposteranno più a Bilbao, una strana tristezza la pervade. Encarnacion prova a parlarle per capire che cosa le passi per la testa ma la figlia non vuole aprirsi con lei.

Mentre Carolina è felice perché sono arrivati i biglietti del treno per andare a trovare Pablo, fra Rosa e Marta i rapporti continuano ad essere tesi. Manuela racconta a Marta di aver trovato la sorella molto strana, quasi felice come se avesse vinto una battaglia, nessuna delle due però ne capisce il motivo. Don Ignacio decide di non trasferirsi più a Bilbao e, dopo averlo comunicato a Urrutia che ne sembra molto sollevato, vorrebbe correre a casa a dirlo alle ragazze ma prima deve comunicarlo a Ramon al quale assicura che farà di tutto per riuscire a destinarlo alla direzione della fabbrica di Bilbao. Questa notizia, però, rovina i piani di Isabel che aspetta una risposta dal suo interlocutore per l’acquisto della Casona. Quando viene a sapere che la villa non è più in vendita va su tutte le furie: i soldi che avrebbe racimolato sulla compravendita della casa, ingannando Francisca sul reale costo, dovevano essere utilizzati per pagare i lavori di miglioria della miniera ma ora tutto salta. Don Ignacio raduna le tre figlie per comunicare che non partiranno più per Bilbao. Marta si dimostra contrariata, Carolina stupita, la più serena è Rosa che annuncia di avere una informazione importante da condividere con la famiglia. Premette che avrebbe preferito che fosse Adolfo a comunicare la notizia ma viste le circostanze lo farà lei: lei e Adolfo De Los Vivos si sono fidanzati e a breve ci saranno le nozze. Dolores ha un’idea incredibile per l’emporio: allunga l’orario di apertura dalle 6 del mattino a mezzanotte, così da attirare più clienti e mettere da parte i soldi per pagare la multa.



