Il Segreto/ Anticipazioni del 23 giugno 2020: Tristan perde la testa per Pepa ma..

Il Segreto, anticipazioni puntata 23 giugno 2020

Nella puntata in onda de Il Segreto di oggi, 23 giugno 2020, la giovane Pepa si ritrova a rivivere ricordi del passato a causa dei sentimenti che inizia a provare per il giovane Tristan, il ragazzo che ha conosciuto appena arrivata in paese. Pepa però non scorda cosa ha passato e facendo tesoro delle sue esperienze cerca di essere attenta a non commettere errori. Tristan però non rivela alla ragazza di essere sposato e che inoltre sta per diventare padre. Purtroppo però Pepa scoprirà subito la verità. Ella viene infatti a sapere della sua posizione il giorno dopo del suo arrivo in paese, quando le viene presentata la famiglia Montenegro. In questa puntata inoltre si scopre qualcosa di più su Soledad, figlia di Francisca e sorella di Tristan. La ragazza è innamorata in gran segreto di Juan figlio dell’altra famiglia protagonista della soap: i Castaneda. Intanto in attesa del parto di Angustias, Pepa deve portare aiuto alle braccianti in stato di gravidanza della tenuta di Francisca

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. La puntata dunque inizia con la presentazione della protagonista Pepa la quale presta servizio come levatrice presso la casa dell’agiata famiglia Castro. La giovane fin da subito s’invaghisce dell’uomo di casa: Carlos De Castro. L’uomo però è il marito di Elvira ed è dunque un uomo sposato. Ciò non impedisce la nascita di una storia segreta, piena di sentimento e passione. Già in questa prima puntata però è chiaro che tale storia non è destinata a durare. Infatti Pepa rimane subito incinta e a peggiorare le cose è la gravidanza di Elvira che sembrerebbe essere rimasta tale proprio nello stesso periodo di Pepa. In questa introduzione della prima puntata si vedrà subito il parto di entrambe le donne che per ironia della sorte avverrà nello stesso giorno. Il figlio di Elvira purtroppo nasce morto e la donna costringe Carlos a scambiare il neonato con quello di Pepa.

La ragazza però si accorge di tutto e stanca per via del parto e nella disperazione più totale tenta di scappare dalla casa dei Castro con suo figlio, venendo però bruscamente fermata e costretta ad andarsene via senza suo figlio. Un salto temporale ci porta poi a sei anni più tardi dove Pepa arriva a Puente Viejo per lavorare ancora come levatrice presso Francisca Montenegro. Nella casa vi abita il bel Tristan, figlio di Francisca e la moglie dell’uomo Angustias, nuora quindi di Francisca. Proprio perchè Angustias è in attesa di un bambino Pepa viene assunta per alleggerire i lavori di casa e per provvedere alle cure di cui necessiterà la neo-mamma ed il bimbo che nascerà da li a poco, ma non solo dal momento che Francisca possiede una tenuta dove lavorano altre donne gravide. Tristan incontra Pepa non appena la ragazza arriva nella tenuta di famiglia. Egli sembra non essere indifferente a Pepa e tra loro nasce subito qualcosa. In realtà Pepa si innamora di lui quando ancora non le viene presentato come Tristan, figlio di Francisca e dunque marito di Angustias.



