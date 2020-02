Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 12 febbraio: Francisca blocca l’amore di…

Il Segreto, anticipazioni puntata 12 febbraio 2020

Per Il Segreto andiamo a vedere cosa accadrà oggi, mercoledì 12 febbraio. Stando alle anticipazioni che arrivano dagli spoiler spagnoli avevamo davvero ragione a temere che Francisca avrebbe permesso a Lola e Prudencio di vivere felicemente il loro amore. In effetti, mentre l’Ortega sta organizzando una caccia al tesoro per dichiararsi a Lola e chiedere la sua mano, la Montenegro sta invece organizzandosi per vendicarsi su entrambi. Prudencio ha predisposto la caccia al tesoro in modo tale che la Mendana, risolvendo tutti gli indovinelli, giunga al premio finale che è proprio l’anello di fidanzamento. Ma così preso dal sentimento che prova per la ragazza sembra aver dimenticato che la Montenegro sa essere davvero molto pericolosa e vendicativa, soprattutto quando si sente ferita nell’orgoglio. Quello che sta meditando in effetti potrebbe davvero mettere la parola fine alla relazione tra l’Ortega e la Mendana, visto che la Dark Lady di Puente Viejo non ha esitato a rivolgersi nientemeno che allo strozzino Pablo Armero, che potrebbe davvero tornare a mettere sotto torchio Prudencio.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Nella puntata di ieri della soap spagnola Il Segreto abbiamo visto Don Berengario impegnato a spiegare che Esther è in realtà sua figlia, avuta dall’unica donna della sua vita. Il parroco racconta che solo dopo che la ragazza è giunta a Puente Viejo ha saputo della sua esistenza, aggiungendo che ha deciso di prendersi cura di lei e di assumersi comunque le sue responsabilità di padre. Sebbene grazie ai pettegolezzi di Dolores tutto il paese sia ormai a conoscenza del segreto di Don Berengario, nessuno (neppure il sacerdote) potrebbe sospettare che invece Esther non sia affatto colei che afferma di essere. Intanto a La Habana Maria cercherà di costringere l’infermiera Dori Vilches a riprendere le sedute con l’agopuntura, ma la donna sembra voler rispettare invece la volontà del Mesia che le ha ordinato di sospenderle. La Castaneda in realtà fa fatica a comprendere i motivi che hanno spinto Fernando a farle cessare quelle cure da cui sembrava trarre un gran giovamento, e comincia a chiedersi cosa ci sia tra lui e l’infermiera e se il Mesia voglia davvero impedirle di tornare a camminare per poterla tenere in pugno lì, nella sua casa.

La situazione a Puente Viejo sembra precipitare. Ormai isolati senza più servizio postale e trasporti, gli abitanti cominciano a rivoltarsi davvero contro il sottosegretario Morales. Primo tra tutti è Carmelo, che come sindaco del paese sente di dover fare qualcosa. Neppure l’amico di sempre Severo sembra riuscire a trattenerlo. Prudencio e Lola intanto sembrano finalmente convinti di poter vivere serenaente la loro storia d’amore, dopo che l’Ortega ha minacciato Donna Francisca di rivelare i segreti del marito se lei proverà a far del male a Lola. Ma Francisca è un osso davvero duro e, nonostante l’impegno che sta mettendo al fianco dei compaesani per impedire al sottosegretario Garcia di cancellare definitivamente Puente Viejo dalle cartine geografiche, riuscirà a trovare il tempo anche per vendicarsi si Lola e del suo ex pupillo. Cosa avrà davvero in mente Francisca? Per saperlo dovremmo attendere ancora qualche ora. Il Segreto infatti tornerà domani alle 16,35, sugli schermi di Canale 5.



