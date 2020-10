Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 14 ottobre: Pablo e Carolina devono allontanarsi!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 14 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, mercoledì 14 ottobre, de Il Segreto, Don Ignacio si rende conto che Pablo e Carolina provano dei sentimenti troppo profondi l’uno per l’altra e per questo motivo escogita un piano per tenerli lontani e ancora una volta cerca l’aiuto dell’amico Urrutia. Vuole, infatti, che il ragazzo si convinca di poter ottenere dal padre le informazioni che desidera se si allontanerà da lui. Adolfo, intanto, felice dell’arrivo del suo amico Juan, decide di presentarlo a tutti e ovviamente la nuova conoscenza coinvolge anche la sua fidanzata Rosa nonché la sorella di quest’ultima, Marta. Proprio Marta attira l’attenzione di Juan che decide di farle una corte serrata. Puente Viejo, nel frattempo, è in fibrillazione perché il Capitano Huertas ha saputo che i rivoltosi stanno per arrivare in paese. È soprattutto Don Filiberto ad essere spaventato ma si rassicura non appena la Guardia Civil arriva sul suolo di Puente Viejo.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Tomas racconta ad Alicia della sua passata relazione con Marcela e di quanto ha sofferto. La conversazione, però, viene interrotta da Antonita che richiama il De Los Vivos in giardino perché suo fratello vuole presentargli il suo amico Juan: i due marchesini invitano il giovane a fermarsi a La Habana per tutto il tempo che desidera. Pablo si confronta con Esus il quale lo invita a reagire per superare la sua sofferenza che sta causando dolore anche a suo padre, Don Ignacio. Il giovane, però, ribatte che fino a che non saprà chi era la sua vera madre non potrà mai essere felice e volere bene al padre: Urrutia prova a convincerlo a passare oltre e a non pensare più alla donna che lo ha partorito. Encarnacion prova a consolare Carolina che le racconta che lei e Pablo si sono dichiarati il loro amore: la domestica cerca di farle capire che non potranno mai stare insieme e che quindi deve dimenticare tutto. Isabel è triste perché sente la mancanza di un misterioso Jean Pierre e mentre ascoltala musica gli scrive una struggente lettera ma, dopo essere stata interrotta dalla servitù, decide di stracciarla. Mauricio parla con Don Filiberto commentando le notizie dei disordini in città ma il parroco non vuole sapere nulla perché pensa che determinate informazioni possano solo agitarlo di più.

Tomas racconta ad Adolfo di aver confessato ad Alicia della sua relazione con Marcela ma ora si pente di averlo fatto. Quel giorno stesso la Urrutia riprende l’argomento con Tomas perché ne vuole sapere di più e così il De Los Vivos ammette di averla amata moltissimo fino a che lei non ha deciso di provare a salvare il suo matrimonio. Marta e Adolfo si incontrano alla Villa ma è evidente che fra i due c’è molta complicità e se ne rende conto anche Rosa che li sorprende a parlare in soggiorno. Don Ignacio va in municipio per pagare il denaro delle imposte e i due parlano di Marta e del lavoro che sta svolgendo in modo ottimale per il paese. Alicia va al super emporio per acquistare delle caramelle per Tomas e per caso incontra Marcela per caso. Dolores prova a mettere zizzania fra le due ma Marcela è molto contrariata e tratta in malo modo la bottegaia. Durante la riunione Mauricio comunica agli interessati che in città c’è stata una rivolta e che i disordine con ogni probabilità arriveranno anche a Puente Viejo: la notizia getta tutti nel panico. Tomas, in assenza di Adolfo, presenta Juan sia a Isabel che a Francisca e i 4 pranzano insieme ma la Montenegro sembra abbastanza infastidita dalla presenza del giovane.



