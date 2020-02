Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 21 febbraio: Esther rivela la verità?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO

Nelle nuove puntate de Il Segreto, Esther continua a mandare avanti il suo piano. Ormai stufa di stare a Puente Viejo e fingere di essere la figlia del prete, rivelerà a Berengario di avere un enorme debito da saldare. Il parroco si offre subito per darle una mano e accetta di usare l’eredità di famiglia pur di aiutarla. Intanto, Carmelo è convinto di aver trovato il modo per affrontare Morales ad armi pari. Non sa che in realtà il Colonnello ha stretto un patto con Fernando, che non vede l’ora di spazzare via l’intera cittadina. Mentre tutto sembra precipitare, Francisca rivelerà alla fine di avere un asso nella manica e di avere la possibilità di invertire la rotta degli eventi. Turbata dalle notizie ricevute da Irene, Maria continua a temere che la sua vita è in pericolo. Manca davvero poco prima che la figlioccia della Montenegro scopra la verità sul conto di Dori Vilches. Quale segreto nasconde?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Onesimo declama una poesia per la sua amata, ma Esther si infastidice e lo attacca duramente. All’arrivo di Berengario, la ragazza finge di essere stata presa a male parole da Onesimo e nega di aver insultato Brunilda. Così il prete prende le sue difese e rimprovera i due innamorati. Nel frattempo, Raimundo riferisce a Carmelo e Severo di aver parlato con Morales e di non essere riuscito a farlo ragionare. Ha intuito però che sia mosso da rancore personale. Il Sindaco ripensa quindi all’ultimo incontro con Fernando: gli ha dato modo di capire di non avere a cuore le sorti di Puente Viejo ed inizia a sospettare qualcosa. Prudencio invece impallidisce quando qualcuno cerca di spiarlo dalla finestra, mentre si trova in compagnia di Matias. Intanto, Brunilde e Onesimo si scambiano dei regali ed entrambi rimangono delusi. Di fronte a Marcela però negano tutto e anzi sottolineano di essere felici dei doni ricevuti. La ragazza poi annuncia di dover tornare al paesino natale per parlare con i parenti del loro fidanzamento. Onesimo però va nel panico: teme di non piacere ai familiari di Brunilde. All’Avana, Maria continua ad avere dei contrasti con l’infermiera. Ha notato che Dori Vilches ha rallentato i trattamenti, ma la donna reagisce male. Esther invece fa di nuovo una delle sue telefonate: il piano ha funzionato. Berengario ha creduto alle sue parole e lei metterà presto le mani sul suo patrimonio. Nel frattempo, Irene fa visita a Maria con la scusa di ridarle un libro. Nasconde nel tomo un messaggio per lei, come pattuito. Una volta sola, Maria impallidisce nel leggere le parole dell’amica. Poi brucia il biglietto per evitare che qualcuno lo legga. Prudencio invece è sempre più terrorizzato che qualcuno lo stia osservando. All’arrivo di Lola, rischia di colpirla e poi le riferisce di essere d’accordo con lei nel temere che qualcuno li stia controllando. Come d’accordo, Fernando accompagna Carmelo per un incontro con Morales. In modo inaspettato, Mesia accetta di conoscere l’eventuale offerta di Garcia. Quest’ultimo chiede invece che Carmelo lasci l’edificio, in modo da parlare da solo con Fernando. Si scopre così che il Colonnello e il Mesia sono amici di lunga data: entrambi aspettavano da tempo di potersi incontrare.

