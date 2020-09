Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 25 settembre: nemici da tenere sotto controllo…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 25 SETTEMBRE

Nella puntata di oggi, venerdì 25 settembre, de Il Segreto Damian sente dire da alcuni conoscenti che alla miniera stanno cercando personale per gli uffici e passa l’informazione ad Alicia che ha un’idea:candidarsi per la posizione vacante. Tomas viene informato del fatto che Alicia stia cercando lavoro e che desideri fare la contabile alla miniera: il ragazzo è molto titubante se accettare o meno la sua candidatura perché conosce bene l’animo agitato della ragazza e la sua indole ribelle ma quando casualmente si trova a parlare con le la trova molto cambiata e più pacata. Per questo motivo è tentato di darle un’altra possibilità. Non immagina, ovviamente, che la Urrutia vuole quel posto per poter controllare più da vicino il suo nemico. I rapporti in casa Solozabal sono sempre più tesi perché né Carolina né Pablo sanno come riuscire ad affrontare questa nuova situazione. Le tre sorelle hanno più di un motivo di astio nei confronti del padre.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, al municipio c’è una nuova riunione ma si presentano solo Matias e Iñigo al cospetto del sindaco. Il Castañeda fa dell’ironia dicendo che probabilmente la principessina si è già stancata del nuovo lavoro ma in realtà Marta è alla Villa, intenta ad affrontare la verità che insieme alle sorelle si è trovata davanti: Pablo è il loro fratello illegittimo. Il ragazzo è ancora molto scosso, soprattutto perché non ce la fa a non amare Carolina ma sa bene che la loro storia d’amore ora è assolutamente impossibile. Marta e Rosa provano a consolarlo. Intanto Matias ha raggiunto Damian e Alicia nella vecchia vineria per portare le ultime notizie sull’arresto dei vertici del sindacato: i due compagni del Castañeda sono scossi perché temono di essere arrestati da un momento all’altro. Intanto alla fabbrica Adolfo prova a parlare con Don Ignacio ma lo trova molto distratto. Quando il ragazzo gli chiede che cosa abbia, il Solozabal gli racconta la verità sul rapporto che lo lega a Pablo. Antonita va a trovare la Montenegro al padiglione e la trova più in forma: Francisca suggerisce alla domestica di farla parlare con Tomas e Adolfo per spiegare le motivazioni che l’hanno portata a soggiornare in incognito a casa loro.

Tomas viene a sapere da Adolfo che Pablo è il figlio di Don Ignacio e quindi il fratello di Rosa e Marta. Lui ricambia l’informazione del fratello minore dicendo di aver scoperto la sera prima che Francisca Montenegro si rifugia nel loro padiglione già da diversi mesi. Carolina prova a parlare con Pablo visto che da quando hanno saputo di essere fratelli non si sono più rivolti la parola, ma il ragazzo appena la vede scappa via. La più piccola delle Solozabal è disperata ed inconsolabile, neanche Manuela riesce a risollevarle il morale. Poi Carolina inizia a ricordare tutti i bei momenti che hanno trascorso insieme, prima di scoprire questo orribile segreto. Rosa parla con Adolfo di quello che è successo a casa sua, aggiungendo che quella sera trascorrerà la serata in famiglia per cercare di sollevare il morale alle sorelle: il marchesino prova a convincerla a perdonare il padre ma la ragazza non vuole sentire ragioni. Quando Carolina comunica che non siederà a tavola con il resto della famiglia per la cena di Capodanno, Manuela prova a convincerla ad avere un atteggiamento diverso. Mentre le due parlano vengono raggiunte da Ignacio che vuole parlare con la figlia ma la ragazza lo tratta molto male aggiungendo che mai più né lei né le sorelle si fideranno di lui. Francisca mette alle strette Antonita: vuole sapere tutta la verità su dove sia andata Isabel.



