Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 28 settembre: arriva la Corrida a Puente Viejo!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 28 SETTEMBRE

Nella puntata di oggi, lunedì 28 settembre, de Il Segreto, Iñigo ha scoperto che ci sarà un’altra miniera a fornire ad un prezzo più economico il ferro per la realizzazione dei nuovi barattoli e Tomas decide di parlarne con Adolfo per evitare che questo possa realmente accadere. Successivamente Adolfo decide di concedere a Marta i soldi che le occorrono per il nuovo medico ma solo a patto che lei gli faccia uno sconto sulle tasse comunali. Poiché il sindaco dà il suo benestare, i due giovani iniziano una trattativa molto dura perché nessuno dei due vuole rinunciare. Alicia vuole essere assunta come contabile della miniera e chiede a Tomas aiuto ma il ragazzo è titubante. Mentre i Miranar ricevono a sorpresa in regalo i biglietti per la corrida, nella locanda di Matias e Marcela arrivano i due famosi toreri con l’intenzione di alloggiare lì per il periodo della corrida.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Carolina racconta ad Encarnacion che non riesce a vedere Pablo come un fratello e soffre molto solo ad incontrarlo in giro per casa. Urrutia lancia a Mauricio un’idea: per riuscire a raccogliere dei soldi per il municipio, il comune potrebbe noleggiare un autobus della corriera per organizzare lo spostamento dei paesani verso La Puebla, il luogo della corrida. Grazie ai soldi dei proventi il sindaco potrà realizzare dei lavori per il bene comune. Matias torna a Puente Viejo e racconta a Damian e Alicia cosa ha saputo: per il momento possono stare sicuri perché i vertici del sindacato non hanno parlato. Tuttavia il sindacalista invita i due compagni a mantenere un profilo basso e non a non attirare l’attenzione su di sé per evitare che la guardia civil possa iniziare ad indagare su di loro. Fra i tre scoppia un litigio perché Damian non si fida più di Matias. Quando il Castañeda rientra alla locanda racconta a sua moglie le notizie che è riuscito ad ottenere e Marcela ne approfitta per raccontargli a sua volta del litigio che ha avuto con Alicia solo qualche giorno prima. Mauricio convoca Marcela in municipio e le consegna un pacchetto per Camelia, un regalo per ringraziarli di averlo invitato a trascorrere con loro il Natale.

Marta chiede al padre i soldi per la ristrutturazione della casa del nuovo medico e l’uomo accetta ma sia la ragazza che la sorella Rosa hanno un atteggiamento molto ostile nei confronti di Ignacio: le ragazze chiedono al padre se è per l’arrivo di Pablo che la loro madre ha perso il senno ed è stata costretta al ricovero. Le due ragazze accusano il padre di aver taciuto per troppo tempo, rovinando la vita di tutte loro. Quando Ignacio torna in fabbrica racconta all’amico di sempre, Urrutia, quello che è accaduto con le due figlie e si duole molto per aver taciuto la verità per così tanti anni, pensando che forse sarebbe stato meglio tacere per sempre. Urrutia racconta a sua volta che anche lui ha avuto problemi in famiglia, in particolare con la moglie, perché Encarnacion è arrabbiata con lui per non averle mai detto nulla di Pablo. Damian si incontra con Maqueda e viene a sapere che in miniera stanno cercando un contabile, poi parlano dei soldi della colletta che sono stati dati alla famiglia di Cosme. Marta, Rosa e Carolina si scambiano ricordi sulla loro madre e su come era prima di essere ricoverata in ospedale per un esaurimento nervoso. La più piccola delle Solozabal racconta di come non abbia più parlato con Pablo dopo aver scoperto che sono fratelli. Marta chiede a Rosa di poter parlare con i De Los Vivos per avere del denaro per il progetto del medico ma la ragazza, temendo un contatto fra sua sorella e il suo fidanzato, la invita a parlare esclusivamente con Tomas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA