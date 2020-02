Il Segreto/ Anticipazioni oggi, 4 febbraio: Prudencio combatte la Montenegro!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 FEBBRAIO

Stando a quanto anticipato dagli spoiler spagnoli nella puntata di oggi, martedì 4 febbraio, de Il Segreto vedremo l’Ortega sempre più determinato a liberare finalmente Lola dal ricatto della Montenegro. Prudencio non esiterà a chiedere l’aiuto di Marcela e Matias ed organizzare con loro un piano ai limiti della legalità. Se la Mendana sta meditando di lasciare davvero il suo amato Prudencio per metterlo al riparo dalle ire di Francisca, lui non è affatto disposto ad arrendersi e perdere la donna che ama. Donna Francisca dal canto suo appare molto impegnata a combattere con un nemico molto più pericoloso di Prudencio, ovvero il Mesia. Nonostante questo però non sarà affatto disposta a farsi sopraffare dall’uomo di cui è stata l’ex protettrice. Per sapere però quale sarà l’esito del piano elaborato dall’Ortega dovremo attendere ancora un po’. Il Segreto tornerà domani sugli schermi di Canale 5, in un appuntamento pomeridiano che ha tutta l’aria di tenere i numerosi fans con il fiato sospeso.

IL SEGRETO, RIASSUNTO 3 FEBBRAIO

Nella puntata di lunedì 3 febbraio 2020, de Il Segreto abbiamo potuto assistere alla protesta di tutti gli abitanti di Puente Viejo per la realizzazione della diga. Dopo aver assistito ad una coalizione insolita, tra Carmelo, Severo e Donna Francisca, oggi abbiamo seguito le vicissitudini del sindaco del paese che, con l’aiuto del fedele amico Severo, sembra voler indagare sul sottosegretario Morales. Secondo loro infatti l’uomo ha motivi molto personali legati all’apertura della nuova diga e sono davvero determinati a scoprire di cosa si tratta. Non tarda però ad arrivare l’ultimatum di Morales, che intima alla popolazione di arrendersi alla costruzione della diga minacciando di fare intervenire l’esercito se occorre per riportare il paese alla normalità. Carmelo, oltre che su Morales, inizierà ad indagare anche sul Mesia, ed il fatto incuriosirà non poco sua moglie Irene. La proposta fatta dal sottosegretario per l’indennizzo delle abitazioni di Puente Viejo è davvero irrisoria e nessuno in paese sembra intenzionato ad accettare le imposizioni del sottosegretario. Intanto Maria continua la sua estenuante terapia a ritmi sempre più sostenuti, perchè tutto quello che vorrebbe è poter riabbracciare i propri figli ora in collegio e poter tornare ad essere per loro una madre normale. La possibilità che la Castaneda possa davvero tornare a camminare con le proprie gambe sembra però irritare Fernando. Francisca appare molto agitata per la situazione di Maria e si ripropone di partire alla volta de La Habana per andare a trovarla. La relazione tra Lola e Prudencio va avanti, anche se la donna è fortemente preoccupata per le interferenze di Francisca che potrebbe davvero danneggiare l’Ortega. L’uomo però sembra avere escogitato un piano per renderla definitivamente inoffensiva. Di cosa si tratterà? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova puntata de Il Segreto, che andrà in onda domani pomeriggio come sempre su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA