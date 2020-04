Il Segreto/ Anticipazioni puntata 1 aprile 2020: Mauricio trova Fernando

Il Segreto, anticipazioni puntata 1 aprile 2020

In questo nuovo episodio de Il Segreto di oggi, 1 aprile 2020, finalmente Mauricio riesce a trovare il luogo in cui si nasconde Fernando, cresce la voglia di vendetta nei confronti del Mesia. Questi sembra davvero a un passo dal cadere nella rete dei suoi persecutori. Puente Viejo sta attraversando un momento molto delicato proprio per colpa sua, proprio per questo si è dato alla latitanza. Maria e Donna Francisca però sono davvero vicine dal salvare Esperanza e Beltran. In questo mese sono stati tanti i colpi di scena, del resto la cittadina per quanto riguarda la suspence non ha mai deluso i propri fan. Vedremo se le aspettative per le prossime puntate verranno rispettate.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Prudencio rileva a Lola che al momento ha deciso di assecondare Pablo, il suo intento è fargli credere di aver ceduto al suo modo di fare solo per imbrogliarlo, vuole tendergli una trappola in modo da potergli dare una lezione. Lola gli chiede il suo piano ma Prudencio preferisce non dirle nulla e la invita a fidarsi di lui. Consuelo incontra Marina che le racconta che Berengario ha ceduto ai suoi sentimenti e loro due stanno insieme, hanno deciso di sposarsi e vivere finalmente il loro amore. Consuelo è molto contenta della notizia, seppur sorpresa dato il fatto che Berengario è ancora un prete. Marina ha deciso di restare alla locanda fin quando Berengario non si sarà spogliato dei suoi abiti per poi partire insieme per la loro nuova vita. Gracia deve prendere una decisione, la cugina le ha offerto di entrare a far parte della compagnia di flamenco, ma lei è indecisa, mentre decide compare il marito Ippolito che le porto dei bellissimi fiori. Ippolito crede che la moglie Gracia sia di nuovo incinta ma ha frainteso, Gracia scappa via senza dargli spiegazioni. Carmelo, Severo e Raimundo si incontrano per parlare di Garcia Morales, il quale è stato un burattino nelle mani di Fernando, Garcia Morales si unisce nella loro lotta per scovare Fernando. Marcela piange il padre morto, ricorda quanto le ha detto il padre in punto di morte, la sua richiesta di perdono per non essere stato un buon padre. Lola va a trovare Marcela, quest’ultima si mostra triste, Lola cerca di consolarla, Marcela è quasi incredula di provare tanto dolore per la morte del padre dato come in passato l’ha trattata, ma adesso comprende che l’ha amata a modo suo.

Le puntate trasmesse questo mese di marzo sono state davvero avvincenti, tanti abbandoni e qualche lieto ritorno. Il paese ha subito la minaccia continua di Garcia Morales che ostinato a vendicare la nipote Maria Elena, incoraggiato da Fernando, ha dichiarato di voler inondare Puente Viejo. Tutti i cittadini hanno combattuto per arrestare le intenzioni di Garcia Morale, nel frattempo Fernando ha continuato ad operare e svelando la sua vera natura, dapprima minacciando Maria, poi suo fratello Matias e infine, rapendo i piccoli Beltram ed Esperanza. Don Berengario ha lasciato il sacerdozio per ritrovarsi uomo innamorato di Marina, la sua fidanzata in gioventù con cui ha scoperto di avere una figlia Ester. Prudencio e Lola si sono sposati, ma le cose non vanno bene, Prudencio è vittima di Pablo Armeno che controlla i suoi affari.



