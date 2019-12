Il Segreto/ Anticipazioni puntata 1 dicembre: le conseguenze della morte di Adela

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 DICEMBRE 2019

Una nuova puntata de Il Segreto sarà trasmessa su Canale 5 oggi, domenica 1 dicembre, a partire dalle ore 16:27. Fernando dirà a Maria che è molto triste per la morte di Adela. L’incidente occorso alla maestra lo ha reso malinconico, in quanto lui ha di nuovo pensato a quello che è accaduto a Maria Elena. Il Mesia, quindi, proporrà a Maria di trasferirsi insieme con lui alla tenuta La Havana, per poter iniziare una nuova vita lontani da Donna Francisca. La ragazza, essendo ancora molto arrabbiata con la Montenegro, accetterà la proposta di Fernando. Dopo aver parlato con Raimundo, Severo continuerà a credere che la Montenegro abbia causato l’incidente in cui è morta Adela. L’Ullola quindi avrà paura che il Santacruz e Carmelo possano fare del male a Francisca e alle persone a cui tiene di più. La Montenegro soffrirà parecchio quando scoprirà che la nipote e Fernando sono andati via dalla Villa.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Andiamo a vedere dove siamo rimasti ne Il Segreto. Antolina, nonostante Elsa si stia ancora riprendendo dall’intervento chirurgico che ha subito, prova a fare delle avances a Isaac. Questo improvviso atteggiamento fa comprendere a Marcela che la donna non è affatto cambiata. Quest’ultima allora si arrabbia parecchio e comunica ad Antolina che le nozze tra lei e il falegname non sarebbero mai dovute essere celebrate, in quanto l’uomo ha amato fin dal primo momento solo Elsa. Consuelo, ad un tratto, va a trovare la Laguna per darle una brutta notizia. La donna dice quindi ad Elsa che la sua amica Adela purtroppo è morta. Antolina è la donna perfida di sempre e, ad un certo punto, approfittando dell’assenza della Laguna e di Isaac dalla loro abitazione, si intrufola in questa casa, pur non avendo alcun diritto. Tutti gli abitanti di Puente Viejo partecipano allora addolorati al funerale di Adela. Raimundo va da Severo per ribadirgli che Francisca non è la responsabile della morte della moglie di Carmelo. Il sindaco, quindi, ha chiesto ad un meccanico di controllare la macchina che si è incidentata. Maria litiga con Donna Francisca, in quanto scopre che la matrona non è triste per la morte di Adela.

Negli ultimi episodi del Segreto, è accaduto che Elsa è riuscita probabilmente a risolvere i suoi problemi al cuore grazie all’operazione a cui si è sottoposta. La ragazza ha espresso tutta la sua gioia ad Isaac, che non si è mai allontanato da lei. Prudencio è sempre più innamorato di Lola, ma non sa che la giovane lavora al servizio di Donna Francisca. Maria è riuscita a trovare un pò di conforto nella vicinanza di Fernando. Il ragazzo l’ha rassicurata che il medico, da lui contattato, potrebbe risolverle il suo problema di paralisi. Dopo l’incidente occorso ad Adela e ad Irene, la maestra, a causa delle gravi ferite riportate, non è riuscita a sopravvivere. La morte della donna ha reso Carmelo triste e disperato. La responsabile dell’incidente è Donna Francisca, che si è voluta vendicare nei confronti di Severo per l’attentato avvenuto al matrimonio di Fernando. Mauricio sta vivendo un momento difficile, in quanto l’uomo non riesce a capire chi possa aver sabotato la vettura di Adela e Irene, dato che lui ha scelto di non seguire gli ordini della Montenegro. Antolina sembra essersi riappacificata con Isaac, dopo aver dimostrato all’uomo di essere una donna cambiata, ma in realtà la giovane è sempre la stessa e sta solo fingendo.



