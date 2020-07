Il Segreto/ Anticipazioni puntata 1 luglio: Angustias internata? (Replica)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DELL’1 LUGLIO

Le anticipazioni della serie Il Segreto ci parlano di una puntata molto emozionante. Infatti nell’episodio in onda mercoledì 1 luglio 2020 su canale 5 i colpi di scena di certo non mancheranno. Del resto la situazione nella Casona lascia spazio a numerosi risvolti che potrebbero davvero cambiare le cose. A partire dalla situazione di Pepa e del suo piccolo Martin. Quella che si è creata è la situazione perfetta affinché la donna possa fuggire nuovamente con suo figlio. Angustias rischia di essere internata in un manicomio, Francisca invece deve vedersela con tutte le difficoltà che sono derivate dalla pessima decisione in merito alla costruzione della nuova diga. Infatti questo evento ha causato diverse problematiche e tra le ultime c’è quella che riguarda direttamente la vita di Raimundo. L’uomo infatti anche se ha salvato le proprietà di Francesca da un’esplosione che poteva causare dei danni irreparabili sa di non avere fatto i suoi interessi e si trova così sempre con i problemi di prima. Le anticipazioni perciò ci parlano di un uomo che è addirittura sull’orlo del suicidio e di una Pepa sempre più combattuta dalle domande, ormai pronta e decisa però a fuggire, senza fare parola alcuna con Tristan.

IL SEGRETO, RIASSUNTO DEL 30 GIUGNO

L’episodio de Il Segreto in onda ieri, martedì 30 giugno 2020 mostrerà agli spettatori cosa sta accadendo a Pepa, presa da mille pensieri, ma non solo. Sappiamo infatti che dopo aver scoperto che Martin è proprio suo figlio Pepa ha tentato una fuga durata solo qualche ora. Tornata indietro con il piccolo che chiedeva della madre infatti Pepa si è decisa nel darsi più tempo per scoprire a fondo come sono andate le cose quella notte in cui le è stato sottratto il piccolo appena nato. Alla luce di tutto questo Pepa non solo si domanda il ruolo di Tristan in questa storia, ma soprattutto se l’uomo è a conoscenza di quanto accaduto e quindi se sta facendo un gioco sporco a sua insaputa. Pepa è vittima di un passato difficile e quindi non è di certo ingenua. La ragazza per questo motivo si allontana ulteriormente da Tristan e si mostra perciò fredda e distaccata. Proprio per questo l’uomo si pone mille domande e chiede anche direttamente alla donna il motivo di tanta freddezza. Proprio facendo leva sui sentimenti di Pepa, Tristan riesce a far aprire il cuore alla ragazza. Pepa dunque si lascia andare e pensa quindi che raccontargli tutto quello che è accaduto quella notte è la soluzione migliore.

Ma proprio quando si crea la situazione adatta per raccontare tutto, i guai sembrano bussare alla porta. Nello stesso tempo continuano i piccoli litigi d’amore tra Juan e Soledad. In realtà tali incomprensioni appaiono evidenti alla luce delle ostilità e delle difficoltà che due giovani incontrano nel portare avanti la loro relazione. Solo Pepa è d’aiuto alla coppia infatti consiglia alla sorella di Tristan di ascoltare solo il proprio cuore. Ma purtroppo durante l’ennesimo incontro tra Soledad e Juan arriva Tristan che sorprendendo la sorella in compagnia del giovane le ordina di tornare a casa e di non frequentare più il ragazzo. Continuano anche i litigi tra Francesca e Eduardo. Questa volta però sarà l’uomo a toglierla inconsapevolmente dai guai. Infatti i proprietari delle terre confinanti con quelli della donna, che non hanno più accesso all’acqua come una volta, hanno deciso di farsi giustizia da soli. Fortunatamente Eduardo dal buon cuore evita una tragedia.



