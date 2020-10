Il Segreto/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: Pablo alla ricerca della madre

Il Segreto, anticipazioni puntata 1 ottobre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 1 ottobre, Pablo vorrebbe conoscere il nome di sua madre e così interroga Urrutia, consapevole che l’uomo conosca anche questo segreto. Esus, però, non vuole tradire l’amico e così dice al ragazzo di chiedere direttamente a Ignacio. Il ragazzo ci prova, il padre gli dice di uscire per parlare fuori dalla villa ma alla fine non gli dice nulla. Isabel torna a La Habana, con grande sorpresa di Maqueda che viene da lei trattato molto freddamente. Quando la donna viene a sapere che Alicia lavora per la miniera prova a farla licenziare ma si scontra con Tomas che ribadisce alla madre che la ragazza non si sposterà dal suo posto. Alicia intanto non racconta a casa di aver trovato un nuovo lavoro perché non vuole dare troppe spiegazioni. Adolfo tenta nuovamente di sedurre Marta, pur essendo in procinto di sposare Rosa. Mauricio nota che Marcela ha qualche problema e si comporta molto stranamente.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Francisca chiede ad Antonita di fare un giro de La Habana e la domestica la accontenta, visto che non c’è nessuno in casa. Quando però la riaccompagna nel padiglione, Francisca inizia a lamentarsi perché ritiene che per il suo rango non le si addice restare chiusa in quelle quattro mura. Per questo motivo decide che quella sera cenerà con Tomas e Adolfo nella sala da pranzo e Antonita vorrebbe impedirglielo ma non sa come fare. Adolfo va a trovare Don Ignacio in fabbrica e gli dice che ha deciso di lasciare il lavoro: il futuro suocero non prende bene la notizia anche se capisce che il ragazzo lo fa perché il fratello non riesce da solo a portare avanti l’attività di famiglia. Poco dopo i due vengono interrotti da Rosa e Adolfo è costretto a dire alla fidanzata che sta per lasciare la fabbrica. Tomas va in locanda e chiede a Marcela se può fermarsi a bere un caffè: i due giovani per la prima volta riescono a parlare di come stanno andando le loro vite dopo che la loro relazione è terminata ed è evidente che c’è profonda tristezza in ognuno dei due. Isabel rientra a casa di sorpresa senza dare alcuna spiegazione né ai figli né ad Antonita ma la domestica reagisce in modo molto strano.

Rosa aggredisce Marta in municipio perché pensa che la decisione di Adolfo di lasciare la fabbrica sia colpa di sua sorella e le urla che non potrà fare nulla per separarli perché Adolfo è solo suo. Quando Marta le domanda come mai tutta questa insicurezza se reputa che il fidanzato la ami, Rosa reagisce aggredendola fisicamente per poi scappare subito dopo: la giovane sa benissimo che Adolfo non la ama e che la sposa solo perché non può avere sua sorella. Antonita racconta a Isabel quello che è accaduto in sua assenza e la marchesa affronta Tomas, Adolfo e Francisca con molta brillantezza, come se tutto fosse assolutamente normale. Manuela affronta Carolina e le dice che ormai è arrivato il momento di affrontare quello che è successo e riprendere in mano la sua vita. La ragazza, però, è davvero sconvolta e non riesce ad accettare che Pablo, l’amore della sua vita, sia in realtà suo fratello. Ha anche provato a parlare con il ragazzo, così da cercare di distendere i rapporti, ma ha trovato da parte sua solo ostinazione e mutismo. Alla locanda di Marcela e Matias è tutto pronto per il banchetto offerto dai matadores e l’intero paese di Puente Viejo festeggia la presenza di questa allegra compagnia.



