Il Segreto/ Anticipazioni puntata 10 aprile: cosa deciderà Matias?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE

Nelle anticipazione del 10 Aprile 2020 de Il Segreto si rianimano le speranze di salvare Puente Viejo, infatti Garcia-Morales poco prima di venir meno ha dato disposizioni ai propri fidati di arrestare la prossima inondazione del piccolo paese. Basterà questa mossa a fermare l’ormai prossima fine di Puente Viejo e riportare alla normalità la vita di un popolo logoro da questa situazione insostenibile? Le tempistiche sono veramente molto strette ma Carmelo e Francisca cercano di mobilitarsi il prima possibile. Le anticipazioni fanno trasparire anche l’ennesimo piano di Fernando Mesia, il quale sta già escogitando una soluzione alternativa nel caso l’inondazione non avvenisse come programmato.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata del 9 Aprile de Il Segreto la si può collocare tra quelle speciali, dove i protagonisti sono i ricordi di Donna Francisca; la nobile donna infatti attraverso un flashback viene riportata nell’epoca d’oro di Puente Viejo, dove Tristan e Pepa erano nel pieno della loro bellezza. Date le vicissitudini di Puente Viejo ed ormai la chiara fine della cittadina spagnola, Francisca si trova nella spiacevole situazione di dover salutare ciò a cui tiene di più: i suoi cari ed il paese stesso dove ha imposto il suo comando per anni. La Montenegro, in questo turbinio di emozioni, entra in uno stato di incoscienza; dove viene proiettata nel passato e precisamente nei pressi della Casona per difendere i suoi averi e la sua dote di comando sul paese. La puntata del 9 Aprile è un vero e proprio excursus della vita di Francisca Montenegro attraverso un flashback si potranno riabbracciare i grandi personaggi della soap, come Tristan e Pepa. Abbiamo rivisto sullo schermo anche Soledad, Ramiro, Nocolas, Mariana e Juan e molti altri protagonisti delle puntate precedenti. L’episodio termina con uno spiraglio, in cui si intuisce che forse non è ancora detto ci debba essere l’ultimo saluto al paese tanto amato.



