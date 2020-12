Il Segreto/ Anticipazioni puntata 10 dicembre: Alicia punta il ruolo da sindaco

Il Segreto, anticipazioni puntata 10 dicembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 10 dicembre, Alicia decide di dimettersi dal lavoro alla miniera perché vuole avere il tempo per dedicarsi anima e corpo alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo. Non sa, però, che nell’ombra contro di lei sta tramando un gruppo di persone che non vogliono che la monarchia venga meno. Matias, che con queste persona ha dei rapporti molto stretti, teme che la sua ex amante possa essere in pericolo. Intanto Encarnacion riceve una lettera di Esus e scopre che le condizioni di vita in carcere sono molto difficili. Begoña fa rientro alla Villa e sembra che sia davvero guarita. Le tre ragazze sono molto felici, anche perché la donna sembra voler riconquistare il loro affetto, ma Manuela non si lascia ingannare e decide di tenere sotto controllo la donna per evitare che possa accadere qualcosa di simile a quello che la donna aveva già fatto prima del ricovero. Adolfo dopo tanti indugi ha deciso: sposerà Rosa anche se tutti sono contrari.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti ne Il Segreto. Donna Begoña arriva alla Villa e abbraccia finalmente le sue figlie dopo tantissimi anni. Sembra che la donna sia completamente guarita e che voglia recuperare il tempo perduto con la sua famiglia. Anche se Ignacio cerca di fare tutto per nasconderlo, è comunque molto preoccupato per l’atteggiamento della donna che sembra un po’ troppo euforico rispetto alle circostanze. Adolfo, seguito da Tomas, va dalla madre e si arrabbia con lei perché ha chiesto al fratello di convincerlo a non sposare Rosa. La marchesa prova a fargli capire che la sua futura moglie non è equilibrata mentalmente e gli racconta che la ragazza qualche giorno prima è stata a La Habana e le ha puntato una pistola contro. Più tardi, quando Tomas e il futuro sposo sono da soli, decidono di parlare di lavoro invece che del matrimonio e così Tomas racconta al fratello che la madre ha dato il suo benestare per le migliorie della miniera. Adolfo, però, vuole un parere del fratello circa il matrimonio perché anche lui inizia a nutrire dubbi su Rosa ma Tomas gli spiega che solo lui può prendere questa decisione. Dolores va a trovare la Montenegro perché vuole sapere come stia Raimundo ma in realtà è una scusa per spettegolare sulla coppia. Francisca, però, non si fa certo abbindolare dalla pettegola del paese.

Pablo si confida con Ramon sulla situazione difficile nella quale si trova con il ritorno di Begoña: il ragazzo si sente a disagio perché la sua matrigna ha fatto chiaramente intendere di non gradire la sua presenza alla Villa. Il cugino, però, cerca di rincuorarlo ritenendo che siano soprattutto fissazioni di Pablo: non è possibile che la donna, ora che è guarita dal suo esaurimento nervoso, possa davvero pensare che sia stata colpa di un bambino in fasce accolto in casa se il marito ha deciso di tradirla in passato. Tomas fa un regalo ad Adolfo per il suo matrimonio: si tratta di un suo gioco di latta di quando era piccolo, che si contendeva sempre con il fratello. Ora che sta per diventare zio, desidera che questo giocattolo così conteso possa essere dato al futuro nipotino, insieme alla promessa che lui ci sarà sempre, sia per il fratello che per il suo futuro figlio. Poi in ufficio passa Alicia a salutare definitivamente Tomas prima di andare via dal lavoro. I due ragazzi decidono di vedersi il giorno dopo per un caffè in paese, visto il bel rapporto che si è creato fra di loro. Encarnacion scrive una lettera a Esus e poi prega il Capitano Huertas di riuscire a farla avere al marito a Madrid. Il militare, però, le consiglia di chiedere a Don Filiberto, molto più potente di lui.



