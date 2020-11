Il Segreto/ Anticipazioni puntata 10 novembre: Isabel deve agire, ma…

Il Segreto, anticipazioni puntata 10 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 10 novembre, Isabel capisce che deve dare un indirizzo preciso alle nozze di Adolfo e Rosa, prima che la situazione precipiti. Per questo motivo va alla Villa per parlare con Ignacio ma prima incontra casualmente Rosa e la rimprovera dicendole che, appena scoperta la gravidanza, avrebbe dovuto andare a confidarsi con lei. Rosa non prende bene il rimprovero e, pur non dicendo nulla, guarda la futura suocera con un certo astio. Tiburcio sembra sempre più preoccupato per le numerose domande che la moglie e il figliastro gli fanno su dove sia stato nel periodo in cui era sparito da Puente Viejo. Quando viene a cercarlo una certa Estefania che dice di essere stata la sua amante in quella settimana, Tiburcio prova a farle mantenere il segreto. Mauricio e il capitano Huertas sono alla locanda che bevono un bicchiere di vino e chiacchierano ma vengono all’improvviso interrotti da una notizia davvero sconvolgente: la marchesa De Los Vivos è stata trovata morta.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Matias confida a Marcela di aver visto Francisca la quale lo ha invitato a smettere di cercare suo nonno. Questo consiglio lo ha molto insospettito ed è sicuro che la donna gli nasconda qualcosa. Marcela, però, riesce con un bacio a fargli passare tutte le preoccupazioni: il rapporto fra i due sembra davvero rinato. Isabel racconta a Maqueda che lei e la Montenegro temono per la loro vita e si aspettano che da un momento all’altro Eulalia Castro possa far loro qualcosa di male. Quando Iñigo le promette di proteggerla da qualunque pericolo. Questo le dà modo di aprirsi ancora di più e gli confessa di essere molto preoccupata anche per la fidanzata di suo figlio perché si è resa conto di aver spinto la ragazza a diventare un mostro e ora pensa che non sarà mai in grado di rendere felice Adolfo. Manuela scopre Marta con la valigia in procinto di partire: la ragazza ha deciso di andare a Bilbao per allontanarsi dalla sorella e soprattutto da Adolfo. Dopo aver lasciato alla governante alcuni messaggi per tutti i familiari, Marta va via. Juan si prepara a lasciare Puente Viejo ma prima riesce a strappare ad Alicia il permesso di accompagnarla alla posta.

Alla fabbrica Urrutia racconta a Ignacio di aver parlato con Alberto Santos il quale sa molte più cose di quello che loro immaginavano. Esus prova a convincere l’amico a negoziare il silenzio del giornalista mentre il Solozabal lo invita a mantenere la calma e a sostenere la versione ufficiale che fino a quel momento è stata portata avanti. Adolfo chiede a Tomas di coprirlo con la madre perché deve incontrare Marta: il fratello decide di aiutarlo ma pensa che dovrebbe mettere una pietra su questa relazione. All’appuntamento, però, il marchesino non troverà nessuno. Esus torna a casa prima e dice che è molto stanco per il troppo lavoro: la moglie ne approfitta per dirgli che è arrivato il momento di fermarsi e che già in passato ha visto gli effetti della stanchezza e fa riferimento proprio al famoso incidente di Bilbao facendo infuriare l’uomo. Adolfo va alla Villa a cercare Marta e Manuela gli dice che la ragazza è partita per Bilbao, ne approfitta poi per sgridarlo per tutto quello ha fatto alle sorelle. Mentre parlano vengono sorpresi da Rosa alla quale il marchesino fa credere alla giovane di essere venuto per lei. Alicia e Damian parlano di Matias e la ragazza racconta all’operaio la versione del Castañeda sulla sua scarcerazione.



