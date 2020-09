Il Segreto/ Anticipazioni puntata 10 settembre: Onesimo è morto?

Il Segreto, anticipazioni puntata 10 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 10 settembre, Gunther, convinto dalle parole del capitano Huertas, si convince che Onesimo sia davvero morto e per questo motivo ritiene concluso il suo compito e lascia per sempre Puente Viejo. Manuela è venuta a sapere da Carolina che Pablo è costretto a lasciare per sempre la Villa e la loro famiglia perché è una delle condizioni per avere salva la vita e si dispiace molto per i due ragazzi. Decide, così, di parlare con Don Ignacio per cercare di trovare una soluzione alternativa ma trova nell’uomo una certa resistenza e si convince che il padrone stia nascondendo qualcosa. In effetti il Solozabal ha un terribile segreto di cui nessuno è a conoscenza tranne Urrutia. Francisca e Isabel hanno un duro scontro e la Montenegro inizia a convincersi che la cugina non ha intenzione di aiutarla a recuperare i suoi possedimenti, come invece aveva promesso. Per questo motivo inizia a pensare a come fare per liberarsi per sempre della marchesa.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti ne Il Segreto. Don Ignacio dice a Pablo che non può stare con Carolina perché i militari che ha denunciato non tarderanno a venire a cercarlo e lui non può rischiare di mettere in pericolo la vita della figlia. Per questo motivo il figlioccio dovrà non solo lasciarla ma trasferirsi altrove per evitare complicazioni. Alicia dice a Damian che il sindacato non ha intenzioni di mandare loro le armi perché ci sono troppi controlli in giro e per questo motivo devono rimandare il colpo che stanno progettando. Alicia pensa che sia stato Matias a far sì che il sindacato non appoggi la loro azione. Isabel e Maqueda si fermano alla locanda di Matias per bere qualcosa e la donna ne approfitta per avere maggiori informazioni degli spostamenti di Raimundo. Ignacio dice a Carolina che deve dire per sempre addio a Pablo ma la ragazza prende molto male la notizia. Adolfo e Tomas si organizzano per il loro viaggio alla fiera ma decidono di tornare subito dopo perché la situazione in paese non è tranquilla. Rosa e Marta attendono con trepidazione le decisioni del padre ed è Carolina a dire alle sorelle che Pablo è costretto a partire da Puente Viejo. Antonita dice a Isabel che Francisca è strana e teme per la sua vita.

Alicia con una scusa va nella fabbrica dove lavora il padre e, senza farsi vedere da Esus, lascia un biglietto a Damian: le armi sono arrivate e possono quindi continuare a programmare il rapimento di Adolfo e Tomas. Isabel si fa accompagnare da Adolfo alla Villa per esprimere la sua solidarietà a Don Ignacio per la storia di Pablo. La donna si rende subito conto che fra Marta e il figlio c’è qualcosa di più di una semplice parentela e invita il ragazzo a chiarirsi le idee su quale sia la sorella che veramente ama, aggiungendo che non avrebbe difficoltà ad accettare il suo fidanzamento con una ragazza così sveglia e intraprendente. Alla locanda il capitano Huertas incontra Gunther e fra i due e Matias nasce una discussione sulle idee del nazismo. Manuela ed Encarnacion discutono di come fare per aiutare Carolina a superare il dolore per l’imminente partenza di Pablo: Manuela è dubbiosa sul fatto che l’unica cosa possibile per salvargli la vita sia quella di mandarlo il più lontano possibile da Puente Viejo e dalla fidanzata. Carolina e Pablo sono pronti per dirsi addio, convinti che la soluzione prospettata da Ignacio sia l’unica possibile per salvaguardare entrambi: non vogliono pensare, però, che quello sia un addio definitivo. Tutta Puente Viejo si prepara alla messinscena del funerale di Onesimo.



