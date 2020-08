Il Segreto/ Anticipazioni puntata 11 agosto: alla tenuta arriva Felisa! (Replica)

Il Segreto, anticipazioni puntata 11 agosto

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 11 agosto, Pepa dovrà imparare a leggere e scrivere per continuare il suo lavoro di levatrice. Per questo si farà aiutare da Alberto e questo li avvicinerà sempre di più. Tristan scoprirà che è stata Soledad ad uccidere il padre e questo lo sconvolgerà ma, quando la sorella le racconterà delle violenze che ha subito per anni, cambierà atteggiamento e le offrirà tutto il suo aiuto. Il parroco Don Anselmo vuole raccontare a Francisca del segreto confessato da Pepa ma la levatrice riuscirà ad evitarlo grazie ad una confidenza di Arsenio che le racconterà che il parroco è stato responsabile della morte di molte persone. Felisa, una delle pazienti del manicomio, riesce a lasciare l’ospedale e si reca alla Villa da Angustias per chiedere ospitalità all’amica.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Pepa e Tristan si lasciano prendere dalla passione e trascorrono finalmente la notte insieme. Il mattino dopo, però, Pepa dice all’uomo che ama che non è possibile continuare la loro relazione perché lui è sposato e lei non vuole soffrire di nuovo. Don Anselmo viene a sapere da Emilia che Arsenio ha lasciato dei soldi alla locanda per pagargli un vermuth e va in panico perché non vuole dire come faccia a conoscere il vagabondo. Soledad sta molto meglio ma la ragazza non è felice di essersi salvata: per risollevarle il morale il fratello Tristan le dice che ha richiamato i Castañeda per consentire loro di tornare a casa. Don Anselmo, con l’aiuto di Emilia, smaschera l’imbroglio dei Mirañar e li costringe a riportare i prezzi dei prodotti a prima della speculazione. Angustias ha capito che fra Pepa e Tristan è successo qualcosa e inizia ad avere un atteggiamento molto aggressivo. Soledad si confida con Mercedes e dice alla cugina che Juan sta per tornare a casa. L’attrice fa finta di essere felice per lei ma raccoglie tutte le informazioni necessarie per riferirle a Francisca. Mentre sta lavorando all’ampliamento della locanda, Sebastian riceve una visita di Francisca e non accoglie bene la donna, non fidandosi delle parole della Montenegro che gli dice di voler mettere da parte le inimicizie fra le due famiglie.

Hippolito spera di avere una possibilità in più con Emilia, dopo che ha aiutato la ragazza a smascherare gli imbrogli dei genitori ma resta deluso ancora una volta. Tristan affronta la madre e le dice che se non acconsentirà al ritorno dei Castañeda lui andrà via per sempre, portando la sua famiglia e anche la sorella: Francisca cede subito alle minacce. Alberto racconta a Pepa cosa c’è scritto nella lettera: se non prenderà il diploma non potrà esercitare la sua professione. Tristan viene chiamato dai suoi operai che hanno fatto una terribile scoperta: il cadavere di un uomo che sembra proprio quello del padre del Montenegro. L’uomo non ci mette molto a ricongiungere i pezzi e capire a chi appartenda il corpo, soprattutto dopo che scopre all’interno della sua giacca l’orologio di Salvador Castro. Don Anselmo vuole parlare con Pepa e l’accusa di aver passato la notte con Tristan: per non farle rovinare la famiglia di Angustias, consegna alla levatrice un biglietto del treno per Madrid, costringendola ad andare via da Puente Viejo, altrimenti dirà a tutti quello che la ragazza gli ha detto durante una confessione. Soledad si prepara al ritorno dei Castañeda ma al loro arrivo ha una bruttissima notizia: Juan è morto. La figlia di Donna Francisca ha un mancamento perché il giovane era il suo unico motivo di vita. Quando Pepa va a trovarla, la ragazza confessa tutto il suo dolore per la morte di Juan. Ma sarà veramente così? Tristan promette a Pepa di stare per sempre insieme, dopo che Angustias avrà partorito.



