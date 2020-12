Il segreto/ Anticipazioni puntata 11 dicembre: Raimundo uscirà dalla sua apatia?

Nella puntata della soap Il segreto di oggi, venerdì 11 dicembre, Francisca trova un medico luminare che potrebbe curare Raimundo e farlo uscire dalla sua apatia. Il dottore, però, dopo la visita non ha buone notizie e dice alla moglie di prepararsi all’evenienza che non torni mai più quello di un tempo. La Montenegro non sa che qualcuno sta per arrivare a Puente Viejo per aiutarla a curare l’uomo. A casa Solozabal, alla vigilia delle nozze di Rosa, Manuela è molto scettica su Donna Begoña e non crede alla sua miracolosa guarigione, soprattutto per il comportamento strano e sopra le righe che la donna mantiene. La moglie di Ignacio però non ha intenzione di consentire alla governante di prendere ancora il suo posto e le fa capire chiaramente che da questo momento in poi deve attenersi alle strette mansioni che il suo ruolo impone mentre la cura della sua famiglia è ormai un compito della signora Solozabal: fra le due è ormai guerra aperta. I membri della Setta degli Arcangeli, che hanno rapito Don Filiberto, sono sul punto di giustiziarlo ma qualcosa alla fine manda all’aria i loro piani.

Il segreto, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntata de Il segreto, Adolfo si reca alla Villa per conoscere la madre di Rosa. Il ragazzo racconta alla sua futura suocera che non ha mai visto così contenta la sua fidanzata e Rosa si commuove perché è davvero felice di avere la madre finalmente accanto a sé. Dolores va da Marcela e Matias a raccontare di essere stata a trovare Francisca e ironizza sulle condizioni umili della casetta nella quale è andata a vivere con Raimundo. Poi promette di andare a trovarla tutti i giorni e a nulla valgono le raccomandazioni dei due di lasciarla in pace. Appena la Mirañar va via, arrivano due uomini ben vestiti e Matias chiede alla moglie di lasciarlo solo con gli ospiti. Il Capitano Huertas va dal sindaco per parlare della scomparsa di Don Filiberto del quale non si hanno notizie da almeno due giorni. Il militare vuole sapere se in qualche modo Mauricio è coinvolto nella sparizione del parroco ma il sindaco nega di sapere qualcosa. Maqueda dice a Isabel di essere molto stupito perché la marchesa ha dato il suo appoggio alle migliorie della miniera ma ovviamente lei non dice le vere motivazioni. Poi si dimostra abbastanza accondiscendente nei confronti di Antonita che intende partecipare alla gara di frittelle indetta da Onesimo.

Il nipote dei Mirañar è preso dai preparativi per la festa del paese. Si fa talmente prendere dai preparativi che non fa caso a un’informazione importante che viene a sapere da un compaesano e che potrebbe spiegare la sparizione di Tiburcio qualche settimana prima. Encarnacion racconta ad Alicia che il Capitano Huertas le ha consigliato di chiedere a Don Filiberto di aiutarle a parlare con Jesus. Poi le due ricevono la visita di Matias che deve parlarle: due uomini molto potenti sono andati da lui per spingerlo a riproporle l’accordo per liberare suo padre. La Urrutia, però, rifiuta nuovamente e gli dice che non rinuncerà alla sua candidatura e che non crede alla presenza di una società segreta che vuole impedire la sua candidatura. Alla festa del paese è in corso la gara di frittelle fra Antonita e Onesimo senza esclusione di colpi: fra i due, però, fra una frittella e l’altra sembra nascere una certa simpatia. La giuria, dopo gli assaggi, è pronta a dare il loro verdetto: alla fine la vincitrice è Antonita. A casa Solozabal Manuela si precipita giù dalle scale sconvolta: Donna Begoña ha preso le figlie e si è allontanata dalla Villa. Ignacio, richiamato dalle urla, accorre subito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA