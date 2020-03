Il Segreto/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Francisca in crisi, fallirà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 MARZO

Nelle nuove puntate de Il Segreto, Carmelo continua a rimboccarsi le maniche per capire dove sia stato versato il veleno che ha colpito il bestiame e la vegetazione. Fato che il Colonnello è assente, il Sindaco pretende inoltre che ritorni al comando e che si assuma la responsabilità di quanto sta accadendo. E’ sicuro infatti che in questo modo scoprirà se il governo è coinvolto nella mattanza oppure no e i tentativi di Meliton di farlo ragionare non vanno a buon fine. Intanto, Lola decide di parlare con Prudencio. Le parole di Marcela l’hanno spinta a riflettere sulle menzogne che il fidanzato le ha raccontato su don Pablo. Le cose non vanno meglio a Francisca. Per la matrona di Puente Viejo è stato un duro colpo scoprire che la sua tenuta è stata presa di mira dall’avvelenamento di massa. Mauricio sta controllando il sito per scoprire le condizioni delle piantagioni, mentre la Montenegro è sul crollo di una grossa crisi per via della paura di perdere del tutto la sua proprietà.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Carmelo è su tutte le furie: vuole ostacolare Garcia-Morales prima che sia troppo tardi. Intanto, Esther lascia la canonica dopo aver attirato la madre in modo che potesse incontrare Berengario. Il prete però viene sorpreso da don Anselmo, che reagisce con estrema severità. Avevano concordato infatti di porre fine ai pettegolezzi e Berengario invece non ha fatto altro che alimentarli, mancando di rispetto anche alla tonaca che indossa. Intanto, Lola decide di affrontare Marcela: ha notato che è cambiata nei suoi confronti e vuole comprenderne il motivo. Anche se con reticenza, la moglie di Matias le rivela di non credere del tutto alla versione di Prudencio. E’ strano che don Pablo abbia scelto di lasciarli in pace. Quella sera, Severo confida a Irene i suoi pensieri riguardo alle ultime novità che hanno colpito Puente Viejo. Il bestiame infatti è stato avvelenato e Santacrus teme che dietro ci sia la mano di Garcia-Morales. La moglie ne dubita, ma concorda sul fatto che debbano trovare delle prove. Nei giorni successivi, Berengario ottiene la complicità di Consuelo per incontrare Marina in segreto, alla locanda. La donna gli giura di non aver cercato di intrappolarlo e ribadisce anche di voler lasciare la cittadina solo se Esther deciderà di partire con lei.

Berengario le riferisce invece del prestito che la ragazza gli ha chiesto tempo addietro perchè la madre potesse ripagare i propri debiti. La donna intuisce quindi di averci visto giusto: la figlia ha tramato alle spalle di entrambi, mentendo sia a lei che al parroco. Non riesce però a rivelare la verità a Berengario, deciso a consegnarle il denaro. Prima che possa parlare, il prete decide di lasciare la locanda assicurandosi che nessuno possa vederlo. Nel frattempo, Matias decide di affrontare Prudencio: nè lui nè Marcela credono alla sua versione sullo strozzino. E’ sicuro che in realtà don Pablo lo abbia messo in ginocchio e riesce a farlo confessare. Prudencio infatti ha deciso di evitare che Lola si preoccupasse ancora e ha raccontato una bugia perchè potesse arrivare all’altare con serenità. Aggiunge anche che don Pablo gli ha chiesto altri soldi, anche se è sicuro di poter trovare una soluzione. Alla villa, Mauricio cerca di capire se Francisca si sia ripresa: Raimundo gli rivela che hanno dovuto chiamare il medico per farla visitare. Il fatto che la villa presenti molti danni hanno colpito duramente la matrona e Ulloa ha scelto per questo di non dirle delle voci che circolano in paese, ovvero che Garcia-Morales avrebbe avvelenato le acque per colpire i cittadini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA