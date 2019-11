Il Segreto/ Anticipazioni puntata 11 novembre: Maria resterà invalida?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 NOVEMBRE

Nella prossima puntata de Il Segreto, molti punti tenuti all’oscuro fino ad ora verranno in parte chiariti. Innanzitutto, Isaac, roso dai dubbi per l’apparente inspiegabile comportamento tenuto da Elsa, comincia finalmente a sospettare che questa abbia una malattia grave e che avesse tentato la fuga solo per non recargli un dispiacere. Severo Santacruz si confida con Carmelo su alcuni dettagli inerenti l’esplosione dell’ordigno durante la celebrazione di Fernando e Maria Elena mentre Maria riprende del tutto conoscenza ma, purtroppo per lei, ad attenderla ci sarà una brutta notizia. Severo Santacruz dovrà vedersela con i rimorsi della sua coscienza, interrogandosi su che fine abbiano fatto i criminali cui commissionò l’opera di attentato dinamitardo. Carmelo ascolta le sue confessioni ed è indeciso se mantenere il segreto da amico oppure denunciarlo alla polizia. Elsa ritorna invece sui suoi passi e decide di confidarsi apertamente con Isaac circa il motivo che l’ha spinta a tentare la fuga da Puente Viejo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: MARIA RESTERA’ INVALIDA TUTTA LA VITA

L’attentato dinamitardo delle scorse puntate de Il Segreto nel corso del matrimonio tra Maria Elena e Fernando ha messo a dura prova la tempra dell’intera comunità di Puente Viejo e determinato la morte di Maria Elena e due feriti gravi: Matias e Maria. Al capezzale di Maria, quest’ultima si risveglia pian piano dal coma in cui era sprofondata dopo l’esplosione dell’ordigno e trova ad aspettarla con tanta pazienza Francisca e Raimundo Ulloa ma la preoccupazione diventa palpabile quando la giovane non riesce ad avvertire la normale sensibilità agli arti inferiori, infausto segno di un’eventuale paralisi, poi confermata dal dottor Zabaleta. Francisca Montenegro a questo punto è ancora più adirata per quanto successo finora e giura una vendetta totale al responsabile dell’attentato: finora lei è convinta che fosse il vero bersaglio dell’esplosione ma le indagini condotte dal comando di polizia del luogo hanno prodotto scarsi risultati e marginali ipotesi indiziarie. L’intera comunità di Puente Viejo è ancora terribilmente scossa dagli ultimi avvenimenti che hanno causato il decesso di Maria Elena ma Francisca è pronta a far cadere i suoi sospetti su Severo Santacruz annunciando vendetta. Tuttavia, Raimundo Ulloa, più paziente, cerca di farla desistere da questo gesto avventato e cerca di indurla a ragionare, soprattutto considerando il fatto che, fino ad ora, non dispongono di alcuna prova a sostegno della tesi della Montenegro. Isaac , nel frattempo, scopre e blocca sul nascere il tentativo di fuga di Elsa che vuole lasciarlo dopo aver scoperto una grave malattia cardiaca, potenzialmente letale, ma lui le chiede del tempo per riflettere sul da farsi.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: MATIAS PERDERA’ LA VISTA?

Anche Matias era stato gravemente ferito a un occhio a causa dell’attentato dinamitardo nelle ultime puntate de Il Segreto e, pertanto, si sottopone a visita dal dottor Zabaleta. Quest’ultimo, col viso particolarmente corrucciato, comunica a Marcela che il ferimento al globo oculare è stato così grave e profondo che vi sono serie possibilità che il povero Matias possa perdere la vista per sempre e questo la fa cadere nello sconforto più totale. Marcela, nello stesso tempo, parla con Elsa e tenta di convincerlo ad aprirsi e confidarsi con Isaac, rivelandogli tutto ciò che sa sulla malattia cardiaca. Dal punto di vista di Marcela è assolutamente importante che tra fidanzati non venga nascosto nulla e che si sia sinceri fino alla fine. Nel frattempo, il povero Fernando, che ha recentemente perso Maria Elena per colpa dell’esplosione, riceve la visita di Don Berengario che vuole confortarlo ma l’uomo, chiuso nel suo dolore, rifiuta il suo aiuto. Lola nel frattempo si reca dall’usuraio Prudencio cercandogli di concedere maggiori possibilità ai suoi clienti ma quest’ultimo non si dimostra affatto collaborativo. Dopotutto, convincere un usuraio non è per nulla cosa da poco.



