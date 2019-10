Il segreto/ Anticipazioni puntata 11 ottobre: Severo a caccia di 3000 pesetas!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 OTTOBRE

Il Segreto si prepara a tornare in onda su Canale 5 con una nuova puntata in cui le novità non mancheranno dalla questione Antolina al prestito chiesto da Severo Santacruz a Prudencio. In particolare, Antolina, dopo essere stata smascherata, cerca di rintracciare Juannote, il padre del bambino che aspettava prima di abortire. La donna decide anche di affrontare il medico, che già durante la sua gravidanza sospettava qualcosa di losco, e ha cercato di parlare con Isaac non riuscendoci, tra i due scoppia una lite animata sotto gli occhi dei presenti, tra cui la pettegola Dolores. Prudencio inizia a nutrire dei dubbi nei confronti di Lola, che inizia a evitarlo. Donna Francisca continua a manovrare Prudencio, che non ha ancora deciso se accettare la richiesta di Severo Santacruz, richiesta alla quale la matrona è molto interessata dopo che scoprirà delle difficoltà del suo nemico.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi pomeriggio su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Il segreto. Prima di scoprire le anticipazioni della soap opera spagnola, rivediamo quanto successo ieri. Donna Francisca viene sorpresa da Raimundo mentre parla al telefono con un certo Jeronimo. Quando Ulloa le chiede con chi stesse parlando la Montenegro rimane sul vago, facendo insospettire Raimondo convinto che la moglie sia coinvolta nella partenza di Roberto, che in verità è stato ucciso proprio da donna Francisca. Marcela e Matia vengono invitati a casa di Antolina per sotterrare l’ascia di guerra. Raimundo, parlando con Mauricio, scopre che Jeronimo, è un sottosegretario del ministero della agricoltura e sospetta che sia coinvolto in qualche faccenda di Donna Francisca. La cena in realtà si rivela una trappola per Antolina, che viene smascherata da Isaac, Marcela e Matias che le mostrano il referto dell’aborto, dove c’è scritto che il feto aveva meno di 3 mesi, accusandola di aver mentito sulla sua gravidanza per poter sposare Isaac. Antonila si difende accusando il medico di essere un truffatore. Donna Francisca incontra la sua figlioccia Maria che decide di rimanere a vivere a casa della donna con i suoi figli. Mauricio, torna da Donna Francisca comunicando di aver svolto il suo lavoro di depistare Raimundo e chiedendo alla Montenegro cosa stia tramando: la donna vuole annientare Severo Santacruz. Intanto Severo va da Prudencio e gli chiede 3.000 pesetas per “un investimento”…

© RIPRODUZIONE RISERVATA