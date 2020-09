Il Segreto/ Anticipazioni puntata 11 settembre: Pablo è in grave pericolo

Il Segreto, il punto della situazione sulla trama e i personaggi

Gunther vuole sparare un colpo alla salma di Onesimo per verificare che sia davvero morto e tutto il paese prova a impedirglielo. Per fortuna, però, interviene al momento giusto il capitano Huertas che riesce a risolvere la situazione e a convincere il tedesco che il nipote dei Miranar sia davvero morto. Matias riesce a sventare l’attentato che Alicia e Damian stanno preparando e li disarma, invitandoli immediatamente a seguirlo nel loro covo segreto. Carolina dice al padre che, per amore di Pablo, è disposta a rinunciare a lui e poi ringrazia il padre per averle fatto vedere il pericolo al quale andava incontro il suo amato. Don Ignacio è molto colpito dal gesto della ragazza e si sente in colpa per la decisione che la figlia ha dovuto prendere. Francisca ha un duro scontro con Isabel perché la accusa di non essersi impegnata abbastanza per recuperare i suoi averi e soprattutto la Villa, attualmente di proprietà del Solozabal. Matias fa una strigliata di testa a Damian e Alicia i quali dichiarano che sarebbero stati disposti ad uccidere i fratelli De Los Vivos pur di dimostrare che il sindacato è forte. Matias rimette in chiaro che il capo della cellula di Puente Viejo è lui e che non gli dovranno mai più disobbedire: Alicia reagisce molto male a questa imposizione.

Il Segreto, anticipazioni puntata 11 settembre 2020

Manuela è agitata e convoca Marta e Rosa in cucina: la tata vuole l’appoggio delle due ragazze per aiutare Pablo e Carolina a superare il momento difficile che stanno vivendo. Le due ragazze promettono di restare unite per poter essere un aiuto concreto alla sorellina molto sofferente. Ignacio si confida con Urrutia perché ha volutamente separato Carolina e Pablo per via di un segreto che non vuole rivelare e che solo l’amico conosce; Esus gli dice che andrà tutto bene e che lo fa per salvaguardare la loro serenità. Adolfo, di ritorno dalla fiera, va a trovare Rosa e deve consolare la ragazza afflitta per Carolina e Pablo: il marchesino si sente sempre molto in colpa per tutte le dimostrazioni d’amore della fidanzata. Rosa, Marta, Carolina ed Encarnacion preparano una bella colazione per Pablo ma il ragazzo continua ad essere triste per l’imminente partenza. Adolfo è rimasto colpito dal discorso di Rosa su quello che nella vita si è disposti a fare per amore e chiede al fratello cosa sarebbe disposto a fare lui. Mentre Marta ripensa ai momenti trascorsi insieme a Adolfo e soffre molto per il fatto di aver dovuto rinunciare al loro amore. Il capitano Huertas va da Don Ignacio per comunicargli una notizia importante.

Nella puntata di venerdì 11 settembre, il capitano Huertas comunica a Pablo e a Don Ignacio che in questo momento è pericoloso farlo spostare dalla sua casa perché rischierebbe di finire nelle mani dei soldati che ha denunciato che sicuramente lo stanno cercando. Per questo motivo si decide di farlo restare a Puente Viejo. Alicia e Damian, invece, iniziano ad essere insofferenti nei confronti di Matias che reputano troppo tenero con la borghesia e vogliono trovare il modo di metterlo in cattiva luce con i vertici del sindacato. Francisca inizia ad essere insofferente alla clausura e alla presenza di Isabel e per questo decide di lasciare il padiglione ma questo manda su tutte le furie la marchesa che riceve una strana telefonata. Onesimo, scampato il pericolo di essere deportato in Germania, decide di iniziare a produrre del dentifricio così da guadagnare un po’ di soldi. Don Ignacio racconta a Mauricio e a padre Filiberto del grave pericolo che corre Pablo e delle vicende che lo hanno visto protagonista.



