Il Segreto/ Anticipazioni puntata 12 agosto: Angustias vuole uccidere Pepa! (Replica)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA IN REPLICA DI OGGI, 12 AGOSTO

Il Segreto torna in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 occupando ancora il posto solitamente riservato a DayDreamer Le Ali del Sogno e con ascolti disastrosi. La pausa voluta da Mediaset non sta dando i frutti sperati ma permetterà alla serie turca di essere interrotta al momento giusto in attesa del cambio di programmazione. Fino ad allora ci toccherà vedere le repliche de Il Segreto e, in particolare, nella puntata in replica di oggi, 12 agosto, Emilia è preoccupata: come andranno a finire le trattative tra Francisca e Sebastian? Nel cuore della giovane ci sono anche pene d’amore: Alberto sembra non accorgersi di lei. Intanto, Mercedes muove le sue pedine per far cadere Soledad fra le braccia di un amico marchese, mentre Tristan attende invano Pepa. L’uomo vorrebbe farle una sorpresa, ma a causa di alcuni imprevisti la ragazza non si presenterà. In seguito, un bacio fra i due finisce in uno scatto realizzato, inconsapevole, da Hipolito. La coppia non sa inoltre che Angustias sta tessendo la sua tela per assicurarsi che Pepa faccia una brutta fine. Nel suo piano rientra anche Felisa, che dovrà essere l’artefice del tutto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Soledad confessa tutto a Tristan: il padre l’ha seguita fino al rifugio d’amore scelto con Juan e lei, per difendere il suo innamorato, lo ha colpito sulla testa. L’uomo però è morto sbattendo la testa su una roccia, durante la caduta. Tristan è sconvolto e crede che la sorella abbia delle colpe, visto che ha ceduto alla lussuria. Soledad però gli ricorda che il padre abusava di lei da tempo. Intanto, Pepa è sempre più furiosa. Da un lato il dolore di non avere il suo Martin al proprio fianco, dall’altra le pressioni di Alberto perchè faccia gli esami che richiede il Ministero per le levatrici. Più tardi, Alberto fa notare a Tristan che Angustias potrebbe essere di malumore per via della sua vicinanza a Pepa. Intanto, don Anselmo giura a Pepa di diffondere la verità sul suo conto, a partire da Francisca. Messa alle strette, la ragazza decide di presentarsi all’incontro per difendersi. Mentre Alfonso e Mauricio entrano in conflitto, Tristan bacia Pepa mentre si trovano al giardino della tenuta. La ragazza però lo ferma, impaurita che qualcuno li possa vedere.

Francisca invece si presenta alla locanda per invitare Sebastian a cena. Emilia ricorda al fratello che è meglio che il padre non sappia nulla dell’incontro. Più tardi, Tristan convince Soledad a seppellire i resti di Salvador Castro nei boschi. Nei giorni successivi, Pepa scopre che anche don Anselmo ha un segreto e così lo convince a mantenere il silenzio sul suo. Francisca giunge proprio in quel momento e Pepa deve correre ai ripari per giustificare la presenza del prete. La ragazza riferisce alla matrona di non poter esercitare la professione per via del Ministero. Intanto, Tristan mette Mauricio con le spalle al muro per via del suo incontro con i Castaneda. Anche Soledad affronta la Montenegro, per via della morte di Juan, e si rifiuta di presenziare alla cena con Sebastian. Alla locanda, Alberto mette fine ai sogni romantici di Emilia, rivelandole di non vederla come un’innamorata. Mercedes invece organizza un piano per aiutare Francisca a cancellare dalla mente di Soledad l’amore perduto. La donna è sicura di poter trovare un uomo fra le sue amicizie che può fare al caso loro. Mentre Pepa e Tristan vivono il loro sogno d’amore in segreto, Sebastian incontra Mariana alla tenuta dopo tanto tempo. Felisa invece fa visita ad Angustias, da cui vuole dei favori per via dell’aiuto che le ha dato nel fuggire dal manicomio. Intanto, la Montenegro rivela a Sebastian di voler cedere la cascina che un tempo era di suo padre perchè la trasformi in un’industria conservatiera. I due poi potranno essere soci. Quella sera, Tristan deve fare di tutto per allontanare dalla moglie i sospetti di un suo tradimento con Pepa.



