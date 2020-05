Il Segreto/ Anticipazioni puntata 12 maggio 2020: Matias affronta Tomas e…

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 12 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 12 maggio, Matias scoprirà il tradimento di Marcela e affronterà il suo rivale Tomas. Si troverà, però, di fronte ad una situazione inaspettata: la storia che Marcela e Tomas hanno avuto non è stato solo uno squallido tradimento ma una vera e propria storia d’amore. Il De Los Visos, infatti, ama davvero Marcela ed è molto affezionata alla bambina. Disperato per questa scoperta, l’uomo si butta nella causa dei minatori e, nonostante all’inizio fosse deluso perché si sono rivoltati contro di lui, decide di aiutarli e di guidarli nuovamente nella lotta. Donna Isabel per riuscire a mettere in scacco Matias, proverà ad allearsi con il suo peggio nemico, Don Ignacio, ma l’uomo sa benissimo che i lavoratori devono essere trattati con rispetto, solo così lavoreranno bene e tanto. Per questo motivo decide di rifiutare la proposta della sua nemica la quale prenderà una decisione estrema: ordinerà al suo braccio destro Maqueda di uccidere Matias per eliminare alla radice il problema.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Rosa è ancora in castigo e chiede alla sorella Marta di portare ad Adolfo un biglietto da parte sua. Il padre Ignacio non vuole cedere alle pressioni delle figlie e pensa che sia meglio per Rosa essere il più lontana possibile dal figlio della Marchesa. In effetti Marta si presenta all’appuntamento e trascorre un pomeriggio molto piacevole in compagnia di Adolfo. L’uomo, una volta tornato in ufficio, parla con il fratello Tomas perché non riesce più a capire i suoi sentimenti. Tomas prova ad insinuargli il dubbio che in realtà a lui piaccia la sorella della sua fidanzata ma Adolfo ribatte che Rosa non è la sua futura sposa ma solo una ragazza con la quale si frequenta. Anche Tomas, però, ha i suoi problemi. Nella mattinata ha incontrato per caso Camelita e le ha regalato un lecca-lecca ma ha chiesto alla bambina di non dire nulla a nessuno. Pensa, così, di andare alla locanda per avvisare Marcela di quello che ha fatto ma il fratello reputa che si tratti solo di una scusa per rivedere la donna, il suo vero e grande amore. Questi problemi distraggono i due fratelli da un altro pensiero: riuscire a scoprire come mai la madre Isabel non vuole farli entrare in una stanza nell’ala più nascosta della villa.

Marcela, presa dalla nostalgia di Tomas, ha una dura discussione con Matias. La donna rinfaccia al marito di pensare più ai minatori che alla sua famiglia: il Castañeda non si occupa della figlia e ignora del tutto la moglie. Matias esasperato va via e raggiunge casa di Alicia, l’unica che lo capisce e che può dargli un consiglio. La ragazza involontariamente dà a Matias un consiglio che lo porterà ad allontanarsi ancora di più dalla sua famiglia: fra i due la chimica è davvero evidente. Nel pomeriggio, come promesso, Tomas va alla locanda ma trova Matias. Il Castañeda ne approfitta per aggredire il De Los Visos per il mancato accordo con i minatori ma la discussione presto degenera e i due sembrano di essere sul punto di venire alle mani. Intanto Dolores, ancora amareggiata per non riuscire a vincere la lotteria, scopre casualmente che Julian Pedraza ha intenzione di aprire un emporio molto grande a Puente Viejo, che farà direttamente concorrenza al suo. Poiché i debiti del negozio aumentano sempre di più, la donna spinge il marito ad andare a parlare con l’uomo per farlo desistere da questo proposito ma il risultato è sconvolgente: non solo Pedraza non è intenzionato a fermare il suo progetto ma propone addirittura a Dolores di vendergli il suo negozio. Marta, Rosa e Carolina con l’aiuto di Manuela preparano un pacco da inviare a Pablo in caserma.



