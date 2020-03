Il Segreto/ Anticipazioni puntata 12 marzo: cittadini avvelenati, è caos!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO

Nelle nuove puntate de Il Segreto, Puente Viejo è sempre più in ginocchio. Non è solo il bestiame ad essere stato avvelenato dal cianuro, ma anche diversi cittadini. Le acque infatti sono contaminate e molte persone hanno bevuto dallo stesso bacino idrico colpito dal veleno. Ormai sempre più deciso a trovare una soluzione, Carmelo sembra non avere alcuna idea su come procedere e salvare la vita dei compaesani. Per sua fortuna sarà Raimundo ad avere un’idea brillante: grazie alle vecchie carte di Conrado, potranno scoprire dove sono presenti le fonti incontaminate di acqua e salvare il resto della popolazione. Le lancette corrono veloci anche per quanto riguarda il matrimonio di Prudencio e Lola. I due però devono prima chiarire la questione che riguarda Armeno e le sue pretese. Nel frattempo, la cugina di Gracia raggiuge la cittadina per ballare alle nozze dei due ragazzi, ma un imprevisto rischia di mandare a monte tutto.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Carmelo cerca ancora di localizzare Garcia-Morales, che sembra svanito nel nulla. Nemmeno Meliton ha buone notizie: non si sa ancora in che punto sia stato versato il veleno. Il Sindaco però continua a pretendere che il Colonnello faccia ritorno per assumere il comando e le responsabilità del governo. Intende estendere l’invito anche agli alti piani del governo, in modo da scoprire quanto siano coinvolti. Intanto, Marina affronta la figlia: ha scoperto tutto sulla truffa che ha fatto a Berengario e vuole che dirgli tutta la verità. La ragazza si informa nel dettaglio che cosa abbia detto al prete, prima di giurare che sarà lei stessa a raccontargli il proprio misfatto. Marina accetta e le concede 24 ore di tempo prima di parlare lei stessa a Berengario e rivelargli ogni dettaglio della storia di Esther. Alla villa, Maria muove i primi passi verso Raimundo ed entrambi sono più che felici di questi nuovi progressi. Anche se la situazione a Puente Viejo è sempre più drammatica e Ulloa si chiede quale sarà il destino di tutti i cittadini. Paco invece riferisce a Onesimo di aver deciso di benedire la sua unione con Brunilde. I parenti della sorellastra infatti gli hanno parlato bene di lui e così ha deciso di dare la sua approvazione. Più tardi, Esther inizia a rovistare dappertutto in canonica per trovare i soldi dell’eredità di Berengario. L’umore non è migliore nemmeno alla villa, dove Francisca sembra essersi ripresa ma solo dal punto di vista fisico. Il medico infatti ha appurato che sta bene, ma la matrona è afflitta per quello che sta succedendo nella sua tenuta.

La Montenegro conclude che si tratta di un’azione del governo e impone a Mauricio di riferirle le condizioni dei campi. Scopre così che l’intera proprietà, coltivazioni e pascoli, sono ormai perduti. Le rimangono solo pochi cavalli, almeno per il momento. Il capomastro è addolorato: occorreranno tanti anni prima che quelle terre possano essere di nuovo coltivate. Nel frattempo, Lola raggiunge la vineria per rivelare a Prudencio i suoi dubbi. Ha notato infatti che qualcuno la sta seguendo e controllando ed ha intuito che si tratta degli uomini di Armeno. Visto che ha capito le sue menzogne, vuole che il fidanzato le racconti tutta la verità sul presunto accordo con don Pablo. Dopo tante ricerche, Esther trova finalmente i soldi del prete all’interno di una scatola di legno, nascosta in un baule. Al Municipio, Raimundo riferisce a Severo che i tentativi di Carmelo di trovare il colpevole sono inutili. Nessuno potrà infatti porre rimedio a chi ha avvelenato la cittadina. Carmelo li raggiunge poco dopo con notizie ben peggiori: adesso si sono ammalate anche alcune famiglie.



