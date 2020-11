Il Segreto/ Anticipazioni puntata 12 novembre: la sconvolgente morte della marchesa

Il Segreto, anticipazioni puntata 12 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 12 novembre, tutta Puente Viejo è sconvolta per la morte della marchesa. L’unica che sembra solo seccata perché questa tragedia può rovinare il suo progetto matrimoniale è Rosa e non fa nulla per nasconderlo. Ignacio e Manuela restano ammutoliti di fronte a questo atteggiamento e Adolfo si convince sempre di più di aver scelto la donna sbagliata al suo fianco. Donna Eulalia, venuta a sapere che Isabel è morta, si accorda con Campuzano per sferrare l’ultimo attacco alla Montenegro. Tiburcio è sempre sotto ricatto di Estefania che vuole molto denaro per non raccontare a Dolores della loro storia segreta. Esus, invece, tormentato dai sensi di colpa va a cercare il giornalista Alberto Santos al quale vuole raccontare tutta la verità su quel famoso incidente a Bilbao: il colpevole della morte dell’operaio è proprio l’Urrutia e non Ignacio come Santos credeva.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Isabel convoca Tomas e Adolfo perché deve parlare con loro. Dice ai figli che da questo momento in poi devono fare molta attenzione e tenere sempre gli occhi aperti, sono tutti in grande pericolo perché una donna che appartiene alla famiglia Castro vuole far loro del male. Per questo lei sarà costretta a fare qualcosa di insolito di cui non vuole parlare con loro ma i ragazzi devono solo prometterle di fidarsi di lei. Encarnacion racconta a Manuela di essere molto triste per la partenza di Marta, poi le due commentano l’atteggiamento di Rosa che sembra essere molto felice della partenza della sorella. La governante, però, è preoccupata perché pensa che Rosa stia affrontando questa situazione in modo troppo freddo e distaccato, vedendo nel suo sguardo qualcosa di folle. Tiburcio viene raggiunto dal Capitano Huertas alla locanda per bere un bicchiere di vino ma il marito di Dolores è molto pensieroso e non ha voglia di parlare con nessuno né l’amico riesce a capire che cosa gli sia successo. Isabel, parlando con Antonita, capisce che il modo migliore per evitare che tutti parlino della gravidanza di Rosa è organizzare un matrimonio in grande e prima che la pancia si veda.

Pablo chiede a Urrutia il permesso per un operaio che ha bisogno di due giorni di ferie. L’uomo, però, gli risponde davvero molto male e la smette solo quando arriva Carolina. Pablo ne approfitta per raccontarle che sua madre non vuole vederlo da quando è andata alla Villa per la merenda e che teme che sia accaduto qualcosa. Carolina gli consiglia di andare subito a parlare con lei. Marta chiama Ignacio per tranquillizzarlo di essere arrivata a Bilbao. Appena la telefonata si conclude, il Solozabal riceve un’altra sorpresa: la marchesa De Los Vivos è alla Villa per parlare con lui. Isabel vuole chiedere al futuro consuocero di anticipare la data delle nozze per evitare che scoppi uno scandalo. Mentre i due parlano, arriva Rosa per salutare la marchesa e Isabel la rimprovera per non averle detto in prima persona della gravidanza. Fra Matias e Marcela tutto procede a gonfie vele e fra i due è tornato l’amore, ma il Castañeda è preoccupato per suo nonno di cui continua a non avere notizie. Quando Isabel torna a casa, dice ad Adolfo che le nozze si terranno prima del previsto e lo invita a prendersi le sue responsabilità. Francisca va a trovare Mauricio in municipio. Il sindaco è molto preoccupato perché teme che la Montenegro voglia sparare alla marchesa con la pistola che si è fatta procurare ma ovviamente la donna non conferma né smentisce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA