Il Segreto/ Anticipazioni puntata 13 febbraio: brutte notizie per Prudencio e Lola

Il Segreto, anticipazioni puntata 13 febbraio 2020

Il Segreto torna protagonista anche oggi, 13 febbraio 2020, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Per sapere cosa sta davvero tramando la matrona di Puente Viejo non ci rimane che attendere. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli però non ci sono buone notizie ad attendere Lola e Prudencio, che si troveranno a dover fare i conti con il terribile aguzzino Pablo Armero. L’uomo infatti aveva dovuto rinunciare ad imporsi sull’Ortega per far sì che livellasse i suoi tassi di interesse in modo tale da renderli uguali, ma aveva dovuto desistere perché Prudencio era sotto la tutela di Donna Francisca. Una volta avuto il via libera dalla matrona, che lo metterà al corrente di non essere più la sua protettrice, Pablo Armero arriverà a pretendere da Prudencio molto di più di un livellamento di tassi. Per sapere cosa accadrà tra i due e se questa inaspettata ricomparsa finirà per distruggere ancora una volta il sogno d’amore tra l’Ortega e Lola, non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata.

Il Segreto, dove siamo rimasti

L’appuntamento di ieri della soap spagnola Il Segreto è stato quasi interamente dedicato alla rivalità che è tornata ad accendersi tra Donna Francisca e l’Ortega. Se però l’incontro avuto tra i due aveva dato a Prudencio buone speranze che la matrona di Puente Viejo gli permettesse di vivere serenamente la sua storia d’amore con Lola, il pover’uomo sarà costretto a ricredersi molto presto. Tornato dalla sua amata con la buona notizia, avuta grazie al ricatto fatto a Francisca di svelare a tutti i segreti del marito Raimundo, gli aveva dato modo di credere che l’aveva resa inoffensiva, il fatto che invece la Montenegro stia di nuovo tramando qualcosa di terribile contro i due dovrebbe preoccuparlo non poco. L’Ortega appariva finalmente sereno con Lola, dopo le continue incertezze che avevano caratterizzato la sua scoperta sul passato della donna e sui suoi rapporti con la Montenegro.

Finalmente felice di poter vivere quell’amore alla luce del sole aveva addirittura organizzato per Lola una meravigliosa caccia al tesoro. La donna, passo dopo passo, avrebbe dovuto compiere un percorso che l’avrebbe portata a scoprire il premio finale: quell’anello di fidanzamento con cui Prudencio le chiedeva di sposarlo. Ma sembra che sul loro cielo vi siano ancora molte nubi da superare, prima tra tutte quella sui propositi di vendetta di Donna Francisca, che può davvero diventare un avversario molto temibile quando viene ferita nell’orgoglio. Intanto però anche la questione dell’apertura della nuova diga è sempre in agguato, e gli abitanti di Puente Viejo, riuniti in un comitato cittadino capitanato da Severo e Carmelo, provano a fare di tutto per fermare il sottosegretario Garcia Morales.



