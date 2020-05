Il Segreto/ Anticipazioni puntata 13 maggio 2020: Matias furioso!

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 13 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 13 maggio, Marta ignora il consiglio di Manuela e decide di incontrare nuovamente Adolfo. Come ha intuito la governante, la figlia maggiore di Don Ignacio non incontra il figlio della marchesa solo per fare un favore a sua sorella Rosa ma soprattutto perché il giovane Adolfo le ha rubato il cuore. Intanto Inigo Maqueda deve decidere se seguire l’ordine della Marchesa e uccidere Matias oppure seguire il suo istinto e lasciar correre. Intanto Donna Isabel cercherà di truffare ancora Francisca e si farà affidare dalla donna cifre di denaro sempre più alte con la scusa di dover acquistare le terre intorno alla proprietà di Francisca. A cosa le serviranno queste grosse somme? Infine Matias si rimetterà a capo della rivolta dei minatori, anche sollecitato da Alicia mentre Manuela ed Encarnacion subiranno un brutto incidente durante una passeggiata.

Pubblicità

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Matias e Tomas sono arrivati allo scontro fisico alla locanda. Il sindacalista accusa il figlio della marchesa di essere succube della madre e di non avere a cuore le vicende dei minatori. Tomas, dal canto suo, lo accusa di pensare più ai minatori che alla sua famiglia. Per fortuna arriva Marcela che li divide e chiede al De Los Vivos di andare via. Tomas torna a casa e si confida con il fratello al quale racconta la sua frustrazione per non poter avere la donna che ama a causa di quel buono a nulla. Intanto la marchesa Isabel si reca da Don Ignacio per convincerlo ad abbassare gli stipendi dei suoi lavoratori così da non creare disparità con i minatori che, in questo modo, non avranno lamentele da avanzare. Ignacio, però, rifiuta categoricamente questa richiesta e, anzi, pensa di aumentare ancora di più lo stipendio ai suoi dipendenti per evitare che il malcontento possa allungarsi anche sulla fabbrica. La stessa preoccupazione è percepita anche dal sindaco Mauricio, soprattutto dopo che ha saputo che a livello nazionale i partiti di sinistra stanno facendo fronte comune. Per questo motivo convoca in ufficio Maqueda, Aldolfo e Tomas per convincerli a concedere ai minatori almeno alcune delle cose che hanno chiesto nelle loro rivendicazioni. Quando viene a sapere che Donna Isabel è contraria a qualsiasi miglioria delle condizioni di lavoro, si allarma moltissimo.

Pubblicità

Intanto Rosa è sempre in punizione e chiede alla sorella di poter consegnare un altro messaggio ad Adolfo da parte sua. Marta prova a scoraggiarla dicendole che dovrebbe valutare l’ipotesi di ascoltare il padre anche perché, una volta che ci sarà questa lontananza forzata fra lei e il figlio della marchesa, il ragazzo potrebbe dimenticarla. Rosa però non vuole sentire ragioni e così Marta cede. Manuela, però, ha capito che alla più grande delle figlie di Don Ignacio piace molto Adolfo e la invita a non giocare con il fuoco per paura di scottarsi. All’emporio, invece, continua la lotta di Dolores che non intende cedere alla proposta di acquisto dell’emporio da parte del suo rivale. Si trova però in enorme difficoltà perché molti clienti stanno preferendo l’altro emporio che pratica dei prezzi più convenienti. Donna Isabel convoca nel suo ufficio Maqueda e gli chiede di aiutarla a risolvere una volta e per sempre la situazione della rivolta delle miniere. Per ottenere questo obiettivo dovrà uccidere Matias perché è lui che agita gli animi. Inigo è sconvolto dalla proposta e né lui né Isabel si accorgono che, al di là della porta chiusa, Tomas sta spiando questa conversazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA