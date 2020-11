Il Segreto/ Anticipazioni puntata 13 novembre: Maria Jesus lascia Puente Viejo?

Il Segreto, anticipazioni puntata 13 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 13 novembre, mentre Ignacio è alle prese con Maria Jesus che nasconde qualcosa e sembra non disdegnare la buonuscita economica promessa dal Solozabal per convincerla a lasciare per sempre Puente Viejo, il suo fidato amico Esus non riesce a darsi pace per la questione di Alberto Santos. Per questo motivo, dopo aver parlato con sua moglie Encarnacion che prova a convincerlo di essere molto cauto in questa situazione, l’Urrutia decide di fare quello che avrebbe già dovuto fare anni prima: va proprio dal giornalista e gli racconta tutta la verità. Si viene così a scoprire che quel maledetto giorno ad azionare per sbaglio la leva che fece colare il metallo fuso che uccise l’operaio non fu Ignacio Solozabal ma proprio Esus Urrutia e il suo principale lo aveva aiutato a coprire le sue colpe. Il giornalista pregusta il successo che sicuramente raggiungerà quando pubblicherà questa notizia.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Urrutia è molto agitato e se la prende con Pablo, poi gli chiede scusa e gli spiega di essere nervoso per motivazioni che non hanno a che fare con lui. Pablo, che è da sempre molto affezionato, gli dice che non c’è problema e lo invita quella sera a cena alla Villa perché il padre vuole riunire tutta la famiglia per fare un annuncio particolare. Tomas dice ad Adolfo di voler fare una serie di migliorie alla miniera, poi chiede il suo aiuto per convincere la madre ad investire il denaro necessario per poter rendere maggiore la sicurezza dei minatori, dimezzando anche il guadagno della direzione se è necessario. Iñigo vuole parlare con Isabel e gli dice che è molto dispiaciuta per averlo fatto soffrire ma lo ha tenuto a distanza solo per proteggerlo. Sembra quasi un discorso di addio che insospettisce Maqueda ma la marchesa prova subito a tranquillizzarlo. Pablo va a trovare la madre per chiederle come mai la donna sia stata così sfuggente negli ultimi giorni. La donna, però, piange e non dà alcuna spiegazione se non che Ignacio è stato da lei. Tiburcio viene sempre ricattato da Estefania che vuole del denaro per tenere il segreto rispetto alla presunta relazione che i due hanno avuto.

Rosa chiede di incontrare Adolfo per organizzare il loro matrimonio. Il ragazzo inizialmente ascolta distratto, poi quando sente che Rosa una volta sposati vuole trasferirsi nella stanza di Marta visto che lei non tornerà più a Puente Viejo. Adolfo a questo punto scoppia e va subito via dicendo che vuole almeno decidere su dove vivrà visto che, da quando sta con lei, non ha potuto decidere nessun altro aspetto della sua vita. Il pranzo che ha organizzato Don Ignacio per comunicare a tutti della gravidanza di Rosa fallisce miseramente perché tutti, per un motivo o per l’altro, non gradiscono trascorrere del tempo con Ignacio. Anche Encarnacion e Alicia, infatti, hanno rifiutato di prendere parte al pranzo perché reputano che Esus sia stato sfruttato dal Solozabal come scudo per non pagare le sue colpe nel caso dell’incidente di Bilbao. Mauricio racconta al capitano Huertas che Don Filiberto pretende che sia il comune a farsi carico delle spese di sostituzione di un vetro in chiesa. Mentre i due discutono di questo episodio, arriva Maqueda urlando con una notizia per loro: la marchesa è stata sparata al cuore ed è morta. Alla Villa Ignacio sta raccontando delle recriminazioni dei suoi figli a Manuela quando suona il telefono: è Adolfo che racconta che qualcuno si è introdotto in casa e ha sparato a sua madre uccidendola.



