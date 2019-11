Il Segreto/ Anticipazioni puntata 13 novembre: Severo è davvero innocente?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 NOVEMBRE

Nelle nuove puntate de Il Segreto, nella cittadina di Puente Vejo continuano le indagini per scoprire chi si cela dietro all’attentato che ha visto coinvolti tra i tanti la figlioccia di Francisca. Severo si dichiara innocente, lui è estraneo all’esplosione ma le prove lo smentiscono sulla bomba vengono rinvenute le sue impronte. In ogni modo supplica la sua famiglia di credere al fatto che lui non ha commesso alcun reato. Matias che prima dell’operazione aveva chiesto all’amico Isaac di occuparsi della sua famiglia nel caso non avesse superato il delicato intervento, contro ogni aspettativa ne esce sano e salvo e si ricongiunge alla sua amata Marcela. Le novità non mancano soprattutto dopo che Severo si è confidato con Carmelo, l’amico lo denuncerà dopo quello che ha saputo? La tragedia per i due è dietro l’angolo e presto potremo di nuovo dover piangere lacrime amare per loro.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo l’esplosione al matrimonio di Fernando ne Il Segreto, il paese è in subbuglio e trepidante per condizioni di Maria, che in un sonno profondo si sveglia ma per lei il dramma è appena iniziato. Il Dottor Zabaleta pronuncia un triste responso: Maria resterà paralizzata. I familiari hanno il dovere di informare la giovane donna che reagisce con sconforto. Non meno angusto è il destino di Matias, colpito dall’esplosione rischia di perdere la vita per l’infezione all’occhio. Nel frattempo un altro dramma colpisce la giovane coppia di innamorati Isaac e Elsa, la quale cede e confessa al suo amato la sua patologia e come di lì a poco sarebbe morta. Severo confessa a Carmelo il suo piano segreto e lui gli consiglia di stare in disparte per capire come affrontare la situazione. Dopo tante lacrime e momenti di malinconia un sorriso si accende grazie ai due spasimanti della pescivendola Saturna, che si alternano in galanterie per conquistarlo spendendo tutti i loro beni pur di compiacerla, mentre Saturna gli rifila tutto il suo pesce di giornata. Prudencio si scopre sempre più preso dalla sua giovane collaboratrice Lola. Matias va a trovare la sorella Maria che si mostra sempre più disperata e non accetta l’idea che non potrà più tornare a camminare. Emerge un testimone sull’attentato che ha visto coinvolto la villa di Donna Francisca, Severo verrà Incastrato? Francisca accresce il suo odio e medita vendetta contro l’autore dell’attentato alla sua villa, Severo è sempre più preoccupato.

Il Dottor Zabaleta ritiene che l’unico modo per salvare la vita a Matias sia operarlo e pensando di dover morire Matias chiede ad Isaac di occuparsi della sua famiglia in caso di sventura. Marcela è disperata all’idea di perdere il suo sposo. Valutando la situazione di Elsa, Zabaleta sostiene che la giovane donna ha una chance di salvarsi dalla malattia al cuore deve sottoporsi ad un delicato intervento. A smorzare i toni della puntata ci pensa Prudencio che si scopre innamorato della bella Lola, ma lei ricambierà il suo amore? Francisca conosce Lola e quest’ultima fa a Prudencio tante domande sulla Montenegro, ci sarà un segreto dietro questo interessamento?

Consuelo si mostra turbata dal fatto che il figlio e la nuora vogliano portare la nipote Belen dall’altra nonna a Siviglia.

