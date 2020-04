Il Segreto/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Mauricio e Hipolito alla guida del paese

Pubblicità

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 APRILE

Oggi, martedì 14 aprile 2020, assisteremo alla prima puntata della 12esima ed ultima serie della soap spagnola Il Segreto. Nuovi personaggi tutti da scoprire arriveranno ad animare il pomeriggio su Canale 5. Il nuovo cast che ritroveremo dopo il salto temporale di quattro anni in una Puente Viejo completamente ricostruita comprenderà Mauricio che, tornato dall’America senza Fe, si sentirà ancora più solo. L’ex fedele servitore di Francisca Montenegro ricorderà spesso i momenti passati nella villa con la matrona, come anche quell’ultimo saluto in cui, prima di partire per Madrid, la matrona ha voluto dimostrargli la sua riconoscenza regalandogli il biglietto per raggiungere Fe. Il capomastro assumerà l’incarico di sindaco del paese. Uno dei suoi più fedeli collaboratori sarà Hipolito, che dopo la morte di Gracia ha iniziato a lavorare in Comune. Non sappiamo bene cosa sia accaduto a Gracia. Rivoluzionata anche la vita di Matias e Marcela. L’uomo è finito in carcere accusato di ammutinamento durante un rivolta e Marcela sta cercando di rifarsi una vita, soprattutto per Camelia. Nella ex villa di Francisca vive ora Don Ignazio Solozabal, con le figlie Rosa, Marta e Carolina, ed il figlioccio Pablo Centeno. Per conoscere tutti i nuovi personaggi del cast avremmo a disposizione una nuova stagione, che si preannuncia come le precedenti ricca di colpi di scena e suspence.

Pubblicità

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo lo stop di due giorni la soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra è finalmente tornata ad allietare il pomeriggio dei tantissimi fans ieri, lunedì 13 aprile. Nell’appuntamento de Il Segreto, trasmesso come sempre su Canale 5, abbiamo potuto vedere Puente Viejo avvolta completamente dalle fiamme. Donna Francisca, dopo essersi lasciata andare ad un’ondata di ricordi già nelle puntate passate, quando era l’inondazione il pericolo più temuto in Paese, adesso è davvero costretta a lasciare la villa in compagnia del marito Raimundo. I due partono diretti a Madrid. Anche Maria deve abbandonare la residenza, anche se non sceglierà di unirsi al viaggio di Francisca e Raimundo. La Castaneda infatti partirà in compagnia di Emilia ed Alfonso diretta a Parigi.

Pubblicità

Destinazione oltreoceano per Mauricio, che sceglierà di recarsi invece in America dove spera di ricongiungersi con Fe. Per anni infatti la devozione verso Donna Francisca è venuta per Mauricio prima di tutto, anche dei sentimenti. Oggi, in una delle scene forse più toccanti della soap, sarà proprio Francisca a spingere il suo fedele servitore verso la strada del cuore, anche se questo lo porterà dall’odiata Fe. Scoperto che la donna si trova in America infatti, la matrona si congederà da Mauricio consegnandogli un biglietto per le Americhe ed incitandolo a seguire il suo cuore. Anche se Maria è riuscita finalmente a porre fine alla vita di Fernando, l’ultimo gesto del Mesia sembra aver davvero segnato la fine di Puente Viejo. La vendetta del figlio di Olmo è riuscita ad essere portata a termine e quest’ultima puntata dell’undicesima edizione della soap spagnola, dove lo straziante addio di Donna Francisca a Puente Viejo è accompagnato dal dolore per tanti protagonisti storici della serie che invece non ce l’hanno fatta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA