Il Segreto/ Anticipazioni puntata 14 maggio 2020: Isabel in crisi, colpa di Francisca

Il Segreto, anticipazioni puntata 14 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 14 maggio, la marchesa Isabel sente che la situazione le sta sfuggendo di mano. I minatori si stanno riorganizzando per riprendere lo sciopero, Francisca fa sempre più domande per capire che fine abbiano fatto i suoi soldi versati per acquistare le sue ex terre, Maqueda le ha voltato le spalle rifiutandosi di uccidere Matias. Con una bugia, però, riuscirà a convincere Inigo ad eliminare il Castañeda ma le cose non andranno secondo le sue speranze: Inigo rinuncerà all’ultimo minuto per un impedimento. Manuela ed Encarnation vivranno una brutta avventura: uscite per una passeggiata, la moglie di Jesus cadrà in un burrone e si trascinerà dietro anche la governante di casa Solozobal. Solo la prontezza di spirito di Manuela riuscirà a salvare la vita non solo sua ma anche dell’amica. Continua, intanto, il triangolo amoroso fra Rosa, Marta e Adolfo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Manuela tenta di fermare Marta prima che esca di casa: ha capito che alla giovane Solozobal piace molto Adolfo, il fidanzato della sorella, ma la ragazza nega un interessamento. Così raggiunge Adolfo, gli consegna la lettera di Rosa e poi dice al ragazzo che sarebbe meglio se limitassero i loro rapporti solo allo scambio di missive ma Adolfo le fa cambiare idea: le dice che tiene molto alla sua presenza e non vuole rinunciare alla sua compagnia solo per le chiacchiere della gente. Quando Marta rientra a casa, però, non ha il coraggio di confessare a Rosa di aver passeggiato con Adolfo e si limita a dirle di averlo trovato molto triste. Intanto Don Ignacio ritorna alla Casona solo per cambiarsi di abito prima di un appuntamento di lavoro. L’uomo chiede alla governante Manuela notizie delle figlie e in particolare vuole un parere della donna sulla volontà di Rosa di cedere e dimenticare per sempre Adolfo. La governante, però, è convinta che la ragazza sia testarda quanto il padre e non cederà facilmente all’imposizione. Più tardi Manuela esce per una passeggiata con Encarnacion e cadono in un dirupo.

All’emporio le cose vanno sempre peggio a causa della spietata concorrenza di Pedrasa che ha abbassato i suoi prezzi per riuscire a rubare i clienti alla concorrenza. Ippolito e il padre Tibursio stanno provando a capire come risolvere la situazione e decidono di ricorrere all’aiuto del parroco, che ha molta influenza sugli abitanti di Puente Viejo. Il parroco riesce a parlare con Pedrasa il quale afferma che se Dolores gli chiederà scusa, rinuncerà al progetto di acquistare il suo emporio: la donna però si rifiuta e anche il parroco cede le armi. Matias si lascia convincere da Alicia ad aiutare un’altra volta i minatori e così organizza una riunione segreta. Cosme e gli altri minatori si scusano con il Castañeda e gli spiegano che da quando sono rientrati in miniera, le condizioni di lavoro sono peggiorate sempre di più. Matias, allora, vuole organizzare un altro sciopero che questa volta costringerà la marchesa a cedere. Pure il sindaco Mauricio è preoccupato per le sorti di Puente Viejo e, dopo aver tentato di mediare senza successo con i figli della marchesa, va a parlare direttamente con Don Ignacio per sapere quale sia la situazione nella sua fabbrica: l’uomo racconta di aver fatto scorta di materie prime per continuare la produzione in caso di un ulteriore sciopero della miniera ma le scorte non dureranno per un periodo troppo prolungato. Aggiunge, infine, che il vero problema non è costituito dai minatori bensì dalla marchesa. Intanto la marchesa va a trovare Francisca nella sua ala della villa e viene messa alle strette dalla donna che ha capito che Isabel le nasconde qualcosa.



