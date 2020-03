Il Segreto/ Anticipazioni puntata 14 marzo 2020: l’epidemia miete vittime

Il Segreto, anticipazioni puntata 14 marzo 2020

Il Segreto torna puntuale oggi, 14 marzo 2020. Siamo arrivati al confronto tra Garcia Morales e il sindaco Carmelo, pronto ad accusarlo dell’epidemia che ha sconvolto il paese. Sarà stato Garcia ad avvelenare tutti? Lui nega tutto serve addirittura sorpreso perché non era a conoscenza di quanto sta accadendo nel paese. Meliton alla ricerca delle sorgenti presenti nelle mappe di Don Conrado, si trova ad affrontare un triste destino? Morirà? La pandemia colpisce il mondo e negli stessi giorni i cittadini di Puente Viejo si trovano ad affrontare una terribile epidemia, pare che le acque della cittadina siano state avvelenate e chi si sia abbeverato dalle fonti lotta tra la vita e la morte.

Il Segreto: dove eravamo rimasti…

Abbiamo lasciato Il Segreto e i cittadini di Puente Viejo afflitti dall’avvelenamento causata dalle acque contaminate con il cianuro. Donna Francisca pensierosa per la situazione teme per le proprie finanze. Carmelo, Severo e Raimundo alla ricerca del responsabile dell’allevamento si accompagnano a Meliton che in prima linea cerca di rintracciare vecchie mappe. La tristezza si contrappone all’ilarità di Gracia contenta di dover sostituire la cugina nella compagnia e realizzare il sogno di bambina. Una gioia sembra prender vita: il matrimonio tra Lola e Prudencio.

Matias triste racconta alla sorella Maria che a causa dell’avvelenamento ha perso due ragazze che corteggiava in gioventù. Lola prova il suo vestito da sposa emozionata come non mai. Irene e Gracia cercano di divulgare la voce di non bere l’acqua potabile e Gracia propone si annullare lo spettacolo di Flamenco, ma Irene ritiene che una serata allegra possa solo rallegrare gli animi. Din Berengario va a comprare un profumo per la figlia Esther, ma non la trova in casa e prova a chiedere notizie alla madre. Non riesce a capire come mai la figlia sia andata via. Prudencio confida le sue angoscie a Matias non ama essere sotto ricatto e mentire alla sua Lola. Prudencio decide di smettere di concedere prestiti per salvare la gente del paese da Pablo Armero, ma Prudencio rischia tanto anzi troppo, Pablo si vendicherà. Don Berengario prende coscienza che Esther è scappata con i soldi. Meliton attivo nelle indagini cerca le mappe di Don Conrado e le trova e va alla ricerca delle sorgenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA