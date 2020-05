Il Segreto/ Anticipazioni puntata 15 maggio 2020: sorpresa per Adolfo

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 15 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 15 maggio, Adolfo avrà una sorpresa davvero incredibile. La madre, infatti, scoprirà della relazione segreta fra suo figlio primogenito e Rosa, la figlia del suo peggior nemico Don Ignacio. Invece di arrabbiarsi e ostacolarli, però, non solo non ha una reazione infuriata ma dà pure la sua benedizione ai due giovani. Adolfo non può credere alle parole della madre: per quale motivo sembra così conciliante? Quale piano diabolico nasconde? È evidente che Isabel vuole tenere i figli lontano dai suoi loschi affari e per ottenere questo obiettivo è disposta a passare sopra tutto e tutti. Infine Inigo non è riuscito a portare a termine il compito assegnatogli dalla marchesa e dovrà darle sicuramente delle spiegazioni.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. La marchesa Isabel chiede a Donna Francisca centomila pesetas per acquistare le terre intorno alla Casona. Francisca inizialmente è titubante ma poi cede e le consegna i soldi. In realtà la marchesa deve usare quei soldi per un altro obiettivo segreto, che ancora non ha rivelato a nessuno. Per questo motivo e per riuscire a mantenere in equilibrio la situazione, decide di effettuare delle piccole concessioni ai figli che chiedono migliori condizioni di lavoro per i minatori. Si tratta di poche cose, degli elmetti e delle luci di sicurezza, ma almeno per Adolfo e Tomas è un piccolo passo iniziale. In realtà, subito dopo aver concesso queste migliorie, convoca Inigo Maqueda e gli ricorda che deve uccidere il prima possibile Matias Castañeda, il vero agitatore dei lavoratori. Intanto Manuela e Encarnacion durante una passeggiata cadono in un fosso ma la governante di Casa Solobas riesce prontamente a ritornare in superficie e correre a chiamare i soccorsi. Manuela viene curata amorevolmente dalle tre figlie di Don Ignacio mentre Encarnacion torna a casa con Esus e con la figlia Alicia: entrambe sono felici di essere coccolate dalle persone che amano. Don Ignacio, dopo essersi accertato delle condizioni di Manuela, chiede alla figlia Rosa di parlare. L’uomo vorrebbe spiegare alla figlia i motivi per cui non è possibile che porti avanti la relazione con Adolfo, ma l’ostilità della ragazza e la sua cocciutaggine fanno degenerare la chiacchierata in un ennesimo litigio.

Matias e Marcela hanno l’ennesima discussione perché il Castañeda non si occupa abbastanza di sua figlia Camelia e non le ha preparato da mangiare. Marcela è sempre più esasperata ma non si decide a porre fine alla sua relazione con il marito. Anche Tomas soffre moltissimo per la lontananza forzata da Marcela e non resiste alla tentazione di andarla a trovare alla locanda, dopo aver saputo dell’assenza di Matias. La donna teme che possano essere visti da qualcuno, ma in realtà è una fortuna: nell’ombra c’è Maqueda pronto con una tanica di benzina per dare fuoco alla locanda per uccidere Matias ma quando vede Tomas nel negozio decide di soprassedere dal suo intento. Dolores invece non vuole cedere alle richieste di Pedrasa, nonostante sia il parroco che il sindaco Mauricio le consiglino di andare a chiedere scusa al suo rivale per mettere fine alla rivalità fra i due empori. La donna non vuole cedere, nonostante gli affari in negozio vadano sempre peggio. Alla fine è Tibursio a prendere in mano la situazione e a costringere la moglie prima a fare le prove del discorso che dovrà fare e poi a chiedere scusa a Pedrasa. Matias e Alicia si abbandonano alla passione e si baciano.



