Il Segreto/ Anticipazioni puntata 15 novembre: i funerali di Isabel

Il segreto, anticipazioni puntata 15 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, domenica 15 novembre, si organizza il funerale di Isabel e tutta Puente Viejo partecipa. Il capitano Huertas, però, nota che grande assente è Francisca Montenegro e questa circostanza lo insospettisce molto. Adolfo chiede a Rosa di rimandare le nozze poiché non se la sente di sposarsi in queste condizioni. La ragazza, però, reagisce molto male e ha una crisi isterica durante la quale inizia a parlare da sola con se stessa, proprio come se si fosse sdoppiata la sua personalità. Eulalia, venendo a sapere della morte della marchesa De Los Vivos, pensa di essere vicina a compiere la sua vendetta. Per questo motivo dà ordine a Campuzano di concludere il suo lavoro e uccidere finalmente Francisca Montenegro. Tomas, affranto per la perdita della madre, trova un’inattesa spalla non in Marcela, la donna della quale è innamorato, ma in Alicia che non lo abbandona mai.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti in Il Segreto. Ignacio e Manuela avvisano Rosa della morte della marchesa ma tutto quello che la ragazza riesce a dire è che non può rimandare le nozze. Poi va a prepararsi perché vuole raggiungere quanto prima La Habana. Il capitano Huertas inizia a indagare sulla morte della De Los Vivos e si convince che il suo assassino sia ancora nella tenuta. Inizia così a fare molte domande a Tomas e Adolfo ma i due non riescono a dargli informazioni utili. Hippolito interroga Tiburcio su quello che sta nascondendo: ha capito che l’uomo è preoccupato per qualcosa ma non riesce a capire cosa sia. Ovviamente il patrigno prova a negare tutto ma non lo convince fino in fondo. A La Habana Maqueda si dispera per la morte di Isabel. Iñigo racconta al ragazzo di aver avuto una conversazione con la donna durante la quale sembrava che la marchesa avesse il presentimento della sua imminente morte. Alicia prova ad essere vicina a Tomas anche se il ragazzo le dice che per quel giorno può tornare a casa visto che la miniera resterà chiusa. Rosa va a trovare Adolfo e si mostra tenera e accondiscendente. Quando, però, prova a dire al fidanzato che andrà comunque avanti con i preparativi per le nozze, il ragazzo ha uno scatto di rabbia e le risponde che ora non ha la testa per il matrimonio e pensa solo alla morte di sua madre. Poi si alza e va via mentre Rosa ha una crisi isterica.

Tiburcio torna all’emporio e trova Estefania che discute amabilmente con Dolores. L’uomo riesce a far uscire con una scusa la moglie per avere modo di parlare da solo con la sua presunta amante la quale gli chiede 5mila pesetas per tenere la bocca chiusa. Encarnacion, saputo della morte di Isabel, corre subito alla Villa per avere maggiori informazioni da Manuela. La governante racconta tutto quello che sa e le due donne iniziano a fare supposizioni su chi sia stato a compiere questo gesto. Intanto Don Filiberto si reca a La Habana per dare conforto spirituale ai due figli della marchesa ma viene accolto da Adolfo in modo freddo. Il ragazzo, già infastidito per la presenza di Rosa al suo fianco, risponde molto male al parroco che lo invita a pregare. Manuela dice ad Encarnacion che si è dispiaciuta molto di non vederla al pranzo che ha organizzato Don Ignacio e così l’amica le confessa di essere molto stanca di essere sempre al servizio del Solozabal e delle sue figlie, di trascurare la sua famiglia per pensare a quella dell’imprenditore. Poi le chiede di dimenticare quello che ha detto perché non è più in sé. Carolina va a trovare Maria Jesus perché vuole dire alla donna che suo figlio sta soffrendo molto per i litigi fra lei e Ignacio.



