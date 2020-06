Il Segreto/ Anticipazioni puntata 16 giugno: Isabel e Ignacio…

Il Segreto, anticipazioni puntata 16 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 16 giugno, Isabel rifletterà su quanto Ignacio ha fatto per lei e lo chiamerà per ringraziarlo, mettendo da parte il suo orgoglio. La conversazione sarà anche un momento di confronto sul fidanzamento fra Adolfo e Rosa e la marchesa dirà al Solozabal di essere d’accordo con la decisione dei ragazzi e accetterà l’invito di Don Ignacio a partecipare ad un evento per l’ufficializzazione del fidanzamento. Rosa infatti sta premendo affinché il matrimonio venga celebrato il più in fretta possibile perché teme che il ragazzo possa cambiare idea, soprattutto se nei mesi successivi avrà occasione di vedere Marta. In effetti durante una delle visite di Adolfo alla Villa, Rosa lo scopre in cucina in atteggiamenti intimi con Marta e questo la farà molto preoccupare. Carolina, infine, troverà Pablo svenuto nella casetta dove il ragazzo si nasconde e cercherà l’aiuto di Encarnacion per avere medicine e coperte, senza confessare per cosa le servono. La domestica, però, capirà subito che c’è qualcosa che non va.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Alla sala comunale gli animi si scaldano e un gruppo di minatori, capeggiati da Damian, è pronto ad aggredire la marchesa e i suoi figli per vendicare la morte di Cosme. Per fortuna interviene Don Ignacio che riesce a sedare gli animi e la funzione funebre può riprendere il suo corso. Questo episodio, però, getta tutti nello sconforto perché è chiaro, ormai, che esiste un problema di ordine pubblico e la situazione può precipitare da un momento all’altro. Qualche ora dopo Adolfo raggiunge la Villa perché vuole personalmente ringraziare Don Ignacio per quanto ha fatto per la sua famiglia. L’uomo suggerisce al marchesino di intervenire subito con alcune migliorie alla miniera se non vuole che la situazione diventi sempre più pericolosa. Adolfo gli garantisce che lui e il fratello interverranno immediatamente e in effetti si accorda con Tomas per eseguire tutti i lavori che occorrono per mettere in sicurezza le gallerie e chiedono a Maqueda di aiutarli a convincere la marchesa a dare il suo benestare per gli interventi. Marta, intanto, confessa a Manuela di essere rimasta molto ferita da quanto le è stato detto da Rosa circa la sua vedovanza nubile mentre Carolina continua a portare di nascosto cibo e vestiti a Pablo il quale progetta di fuggire ancora più lontano per non farsi arrestare come disertore.

Alicia si incontra con Damian e Matias alla vecchia miniera. La ragazza è furiosa per quanto è successo alla miniera e aizza l’operaio cercando di convincerlo ad intraprendere un’azione collettiva di violenza contro i padroni. Il Castañeda, però, è più orientato alla prudenza e cerca di far capire a tutti che un’azione mossa dalla rabbia per l’episodio, quindi non pensata e ponderata, potrebbe essere solo controproducente. Subito dopo Matias raggiunge la locanda dove trova sua moglie ancora molto contrariata per quanto era avvenuto il giorno prima con Alicia. Marcela non crede più che il loro matrimonio possa essere salvato e tratta il marito con molto astio, convinta che ancora una volta lui abbia messo da parte la famiglia per stare con la sua amante. Dopo aver tentato di fare pubblicità all’emporio durante la veglia funebre di Cosme, Dolores riceve al negozio la visita di Mauricio che è venuto a portare altre brutte notizie: è giunta una sanzione amministrativa da parte delle autorità governative perché qualcuno ha fatto la spia sull’apertura dell’emporio oltre l’orario consentito. A breve, quindi, giungerà anche un’altra multa che sarà ancora più salata della precedente.



