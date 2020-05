Il Segreto/ Anticipazioni puntata 16 maggio 2020: Isabel affronta i figli

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 16 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di sabato 16 maggio, la marchesa Isabel si troverà ad affrontare un nuovo affondo dei figli che cercano di scoprire quale segreto stia nascondendo. Adolfo e Tomas, infatti, hanno scoperto che Isabel sta acquistando dei terreni intorno alla villa ma non ne riescono a comprendere il motivo: la marchesa dovrà fare ricorso a tutta la sua fantasia per depistarli nuovamente. Intanto il sindaco Mauricio prenderà il coraggio in mano e tenterà di conquistare Manuela, la governante di casa Solobas, di cui è da sempre segretamente innamorato. Matias sarà in pericolo perché Inigo ha promesso alla marchesa che riuscirà ad uccidere il sindacalista.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Isabel ha scoperto le lettere di Rosa e affronta il figlio Adolfo perché vuole sapere che rapporto intercorre fra lui e la figlia di Don Ignacio Solobas. Adolfo prova a giustificarsi ma riceve una sorpresa davvero incredibile: la madre non è contrariata dalla storia d’amore fra i due giovani ma piuttosto dal fatto che il figlio abbia voluto nasconderle qualcosa. Una volta chiariti i motivi del silenzio di Adolfo, la marchesa dà il suo benestare. Poco dopo Adolfo incontra Marta che è venuta a portargli un’altra lettera della sorella: a lei racconta che la madre in realtà sospetta che la figlia di Solobas coinvolta in questa relazione sia proprio la maggiore e non Rosa. Marta è molto turbata perché si sta legando sempre di più ad Adolfo e così decide di abbandonare la passeggiata e andare via. Anche Tomas ha i suoi problemi, però: la sera prima ha incontrato Marcela e come al solito hanno trascorso una bellissima serata. Il ragazzo, però, non sa che proprio la sua presenza alla locanda ha evitato il compiersi di una tragedia: Inigo, che era nascosto nell’ombra con una tanica di benzina, solo dopo aver visto il figlio della marchesa ha desistito dal suo proposito di dare fuoco al locale. Quando la marchesa chiede a Maqueda spiegazioni sul perché non abbia compiuto il suo dovere, Inigo spiega che il figlio era in locanda con Marcela e non vi era traccia di Matias. La marchesa lo ringrazia per aver preso la decisione giusta.

Donna Francisca prova a far parlare la cameriera Antonieta con uno stratagemma. L’obiettivo della Montenegro è quella di scoprire se Raimundo si sia mai recato a Puente Viejo per cercarla ma la ragazza è stata ben istruita dalla marchesa e dice di non conoscerlo. Invece Isabel sta portando avanti la sua truffa nei confronti della donna: si è fatta dare da Francisca centomila pesetas per comprare dei terreni che, però, ha pagato solo sessantamila, intascandosi il resto. A cosa le serviranno tutti questi soldi? Anche Esus ed Encarnation sono molto in pena perché hanno capito che c’è qualcosa che la figlia Alicia sta loro nascondendo. In effetti la trovano profondamente cambiata rispetto a qualche tempo prima ma è un cambiamento troppo repentino, così veloce da non poter essere credibile. In effetti Alicia nasconde un grande segreto: ha passato la notte con Matias. Il Castañeda ha provato a fermare la ragazza ricordandole che è sposato ma Alicia ha ribadito che la moglie rappresenta il suo passato mentre lei è il suo presente e forse anche il suo futuro. Dolores è stata costretta da Tibursio e dal figlio Ippolito a chiedere scusa al proprietario dell’emporio concorrente ma, dopo aver a malincuore accettato questo obbligo, scopre che in realtà Pedrasa aveva già deciso di chiudere l’emporio quindi ha escogitato questo stratagemma solo per umiliarla.



