Il Segreto/ Anticipazioni puntata 16 ottobre: Francisca e Maria di nuovo amiche?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 OTTOBRE

Il Segreto si prepara all’epilogo di alcune storie. Anche il ritorno di Isaac è senza dubbio un colpo di scena, che trasforma le speranze di Antolina in uno dei suoi incubi peggiori. Dopo che Antolina si era rifiutata di dire a Dolores dove si trovasse in realtà il ragazzo, Isaac infatti ritorna a casa in compagnia di Juanote e dietro la sua insistenza, finirà per dire tutta la verità sulla ragazza. Alla confessione saranno presenti, oltre ad Antolina, anche Elsa, Marcela e Matiz. Ma cosa succede intanto ad Adela che era alle prese con alcuni rivoltosi a scuola? Accusata di metodi di insegnamento che non prevedono argomenti religiosi e politici, Adela si ritrova in preda ai rivoltanti che la riempiono di minacce. Ad aiutarla ci sono gli amici ma sembra che anche loro possano ben poco. Solo l’intervento di Francisca riuscirà a mettere in fuga i dimostranti e a far tornare Adela a casa sana e salva. Ma come potrà tornare nuovamente a scuola nel timore di essere pestata? E Maria sarà davvero disposta a credere al cambiamento della matrigna o il suo stratagemma della finta lettera di Roberto sarà destinato a venire scoperto dalla ragazza? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda domani su Canale5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata de Il Segreto di ieri, abbiamo visto Francisca portare avanti il suo piano contro Severo. Una volta saputo del prestito chiesto a Prudencio lei tornerà dal suo scagnozzo per impartirgli ordini su come procedere. Il piano escogitato dalla Montenegro infatti prevede che Prudencio dia effettivamente il prestito a Severo, ma che ottenga in cambio il certificato di proprietà delle sue terre. In questo modo Francisca potrà davvero portare a termine il suo complotto per impossessarsi delle proprietà terriere di Santacruz. Allo stesso tempo la donna continua a mantenere viva la menzogna raccontata alla figlioccia sulla fuga del suo amato Roberto. Con uno stratagemma la Montenegro riuscirà a far recapitare a Maria una lettera del cubano, per convincerla definitivamente che lui non la vuole più e farle voltare pagina nella sua vita dimenticandolo. L’incontro tra la madre e la figlioccia avviene grazie a Raimundo, che insiste perché Maria dia una possibilità alla matrigna di spiegarsi. La ragazza accetta, anche se il male che proprio la matrigna le ha fatto in passato è qualcosa di difficile da dimenticare. Per dimostrarle quanto è cambiata Francisca non fa mistero dell’aiuto che sta cercando di dare a Adela per non farle perdere il lavoro. Confessa alla figlioccia di aver capito i suoi errori, invitandola però a riflettere sul fatto che neanche durante il periodo in cui ha soggiornato a Cuba sia mai stata veramente felice.

