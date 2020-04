Il Segreto/ Anticipazioni puntata 17 aprile 2020: Marta, Rosa e Tomas si salveranno?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 17 aprile 2020

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 17 aprile 2020, ci parlano della complicata missione per liberare Marta, Rosa e Tomas. Il rischio infatti è che i giovani vengano feriti dall’eventuale esplosione della stazione per opera degli operai anarchici. Puente Viejo diventa così il punto operativo dove Mauricio e il Capitano Hertas e Don Filiberto cercheranno di escogitare il piano finale e liberare gli ostaggi sani e salvi. Nel frattempo Marcela viene a sapere di alcune malelingue che hanno diffuso in paese dei crudeli pettegolezzi. Ma il vero protagonista di questo nuovo episodio della dodicesima stagione de Il Segreto sarà di certo Adolfo che con astuzia ingannerà i rapitori e riuscirà a mettere tutti in salvo. Ciò non eviterà colpi di scena nella stazione e non metterà in salvo dalle minacce degli anarchici che vogliono mettere a ferro e fuoco l’intero paese. In questo panorama bellicoso una storia d’amore è però iniziata. Si tratta di quella tra Marcela e Tomas de Los Visos. Il suo matrimonio non ancora finito con Matias potrebbe però portare a non pochi problemi.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti ne Il Segreto. Emozioni, ma anche numerosi retroscena che apriranno a clamorosi misteri. Gli spettatori non potranno fare a meno quindi di farsi delle domande su alcuni personaggi, a partire da quelle che potrebbero riguardare Inigo Maqueda. E’ lui infatti che probabilmente tramerà contro Tomas o meglio è questo che sembra stia per succedere guardando le prime scene di questo nuovo episodio. Non vengono trascurati però nemmeno tutti i preparativi necessari per riuscire nel salvataggio di Marta, Rosa e Adolfo. I giovani sono infatti tra le vittime della rivolta della stazione per mano degli operai che hanno preso i malcapitati come ostaggi. Parallelamente l’enigmatico Inigo Maqueda sta per chiedere a Tomas di essergli d’aiuto concedendogli una raccomandazione per il nipote. Ma dietro questa richiesta potrebbero nascondersi ben altre intenzioni. La lettera sembrerebbe infatti destinata ad avvantaggiare un parente di Cosme. Tra questi avvenimenti densi di mistero e avventura vi è però anche uno spaccato della vita di Dolores. La donna infatti è intenta nella risoluzione dei suoi problemi finanziari. La necessità di onorare i suoi pesanti debiti si fa sempre più evidente e innesca nella donna un insopportabile tormento.

Continua ad essere centrale la vicenda del capomastro di Donna Isabel. L’uomo infatti chiede con insistenza a Tomas di scrivere una lettera per aiutare suo nipote il quale necessita di entrare in una prestigiosa università. Ma molti sono i dubbi che sorgono quando si evince che le vere intenzioni di Inigo sono ben diverse. Il reale beneficiario di tale lettera di raccomandazione infatti sarebbe un familiare di Cosme che lavora come operaio nella miniera di proprietà della famiglia dei De Los Visos. Come se tutto ciò non bastasse, ad aumentare la curiosità degli spettatori, sarà il non ancora chiaro rapporto tra l’uomo ed Isabel. Tristezza e tormento è nel cuore di Dolores. La realtà venutasi a creare a causa dei numerosi debiti accumulati negli anni passati diventa insostenibile. Dolores cerca di risolvere i suoi problemi economici giocando alla lotteria, ma alla sua tristezza, inevitabilmente giunta nella sua vita a causa degli infelici episodi del suo passato, sembrerebbe non esserci rimedio.



