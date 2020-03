Il Segreto/ Anticipazioni puntata 17 marzo 2020: Marina lascia Puente Viejo

Il Segreto, anticipazioni puntata 17 marzo 2020

Si inizia una nuova settimana con l’appuntamento quotidiano de Il Segreto. Nel paese l’angoscia cresce per le sorti di tutti, la diga sta ormai traboccando e a breve Puente Viejo verrà sommersa. Gli avvenimenti si incrociano in misteri e sospetti. L’appuntamento di ieri si è concluso con dei coli di arma da fuoco diretti contro Meliton, Severo e Carmelo alla ricerca della sorgente, ma chi è che ha sparato? Oggi l’episodio riprende con un Meliton colpito mortalmente. Nella tragedia un lieto evento, finalmente Lola e Prudencio si sposano. Approfittando della confusione delle nozze, Marina decide di lasciare Puente Viejo ma sarà un abbandono definitivo? Forse no…

Il Segreto, dove siamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Puente Viejo vede i paesani combattivi proprio non se la sentono di cedere al ricatto di Garcia Morales e non vogliono abbandonare il paese. Si continua ad indagare sull’autore dell’avvelenamento delle acque e si va alla ricerca delle sorgenti. Maria felice man mano torna a camminare, ma di Fernando non si sa ancora nulla, il suo corpo non è stato trovato, sarà morto? Lola continua a preparare il suo matrimonio. Don Berengario afflitto non sa come affrontare l’abbandono della figlia che per giunta lo ha derubato.

Garcia Morales cerca di convincere Raimundo che non è stato lui ad avvelenare le acque ma lo invita comunque ad abbandonare il paese perché a breve allagherà il paese, am Raimundo proprio non ne vuole sapere di mollare. Il cadavere di Fernando ancora non si trova. Don Berengario chiede a Don Anselmo un parere su cosa fare dopo aver scoperto che la figlia lo ha derubato, Padre Anselmo gli consiglia di dire tutto alla madre Marina. Raimundo confessa alla nipote e Francisca che crede che Garcia non abbia avvelenato le acque, ma Francisca ne dubita. Maria continua i suoi esercizi per tornare a camminare bene il prima possibile, ma si sente in colpa per sentirsi felice di riuscire a camminare mentre tutti sono in angoscia per Puente Viejo. Consuelo aiuta Lola nella preparazione del vestito di sposa. Marina confessa a Don Berengario che la figlia non ha mai avuto dei debiti da saldare ma che Esther ha approfittato del padre per procurarsi denaro. Mauricio, Sever, Carmelo e Meliton vanno alla ricerca della sorgente presente sulle mappe di Don Conrado quando partono dei colpi.



