Il Segreto/ Anticipazioni puntata 17 novembre: la mossa di Francisca

Il Segreto, anticipazioni puntata 17 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 17 novembre, Francisca fa finta di andare sulla tomba di Isabel per piangere l’amica. Qui viene raggiunta dalla zia Eulalia che è intenzionata a ucciderla per vendicarsi una volta e per tutte per il male che la Montenegro le ha fatto. Tuttavia si tratta di una trappola perché ricompare anche la marchese e insieme uccidono la Castro. Successivamente le due rientrano a Puente Viejo trionfanti e dichiarano a tutti che Isabel è viva. Estefania continua a ricattare Tiburcio per farsi dare 5mila pesetas per andare via ma in aiuto dell’uomo accorrerà anche Hippolito che non vuole che la madre soffra scoprendo la verità. Rosa è la più felice di tutti per il ritorno di Isabel ma solo per motivi egoistici: in questo modo niente impedisce più il suo matrimonio e così affretta i preparativi delle nozze. Tutti in famiglia, però, sono preoccupati per gli atteggiamenti di paranoia che sta avendo la ragazza, sempre più insofferente a tutto. Pablo accusa il padre di aver fatto qualcosa di grave per mandare via Maria Jesus.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto a Il Segreto nelle ultime puntate. Estefania prova a lusingare Onesimo per scoprire che cosa sappia della sparizione di Tiburcio: il suo obiettivo è quello di avere maggiori elementi per poter poi ricattare l’uomo. Alicia è ancora con Tomas e cerca di consolarlo per la morte della madre: il De Los Vivos è molto grato all’amica per non averlo mai abbandonato e ammette di soffrire molto per la perdita della sua famiglia. Poi dice alla giovane che non dimenticherà mai quello che lei ha fatto per lui. Ignacio trova Rosa che sta scrivendo le ultime partecipazioni per il matrimonio ma il padre desidera parlarle: le dice infatti che sta dimostrando poca considerazione per il suo futuro marito e la invita a non essere troppo precipitosa e di occuparsi solo al suo matrimonio e non alla morte della suocera. La ragazza fa finta di prendere in considerazione le sue parole ma va avanti per la sua strada. Ignacio riceve una chiamata da Maria Jesus e si reca nella sua stanza: la donna è pronta ad indicare quale sia la cifra giusta per poter rinunciare al figlio per sempre. La cifra richiesta, però, è talmente alta da essere fuori dalla portata del Solozabal che alla fine firma comunque l’assegno. La donna dice che entro pochi giorni lascerà il paese non prima di aver salutato il figlio però.

Rosa continua ad essere impegnata nell’organizzazione del matrimonio e così chiede a Manuela di spedire gli inviti. La governante, però, si oppone perché Don Ignacio le ha riferito che il matrimonio verrà rimandato: fra le due scoppia un litigio e Rosa diventa sempre più aggressiva. Pablo racconta a Carolina che quel giorno a pranzo non ci sarà perché sua madre lo ha contattato per incontrarlo: poi il ragazzo ringrazia la sorella perché non lo ha mai abbandonato e lo ha appoggiato in qualsiasi sua scelta. Pablo ha capito che è stato solo per l’intervento di Carolina che la madre si è convinta e in un attimo di tenerezza i due si baciano, anche se poi la ragazza scappa per quello che ha fatto. Il Capitano Huertas va dal sindaco per dirgli che la principale sospettata della morte della De Los Vivos è Francisca Montenegro: Mauricio prova a negare ma non riesce a convincere l’amico. Eulalia si fa accompagnare da Campuzano sulla tomba di Isabel perché vuole vedere con i suoi occhi che una delle sue più grandi nemiche è finalmente morta, ora però la donna vuole eliminare anche Francisca per completare la sua vendetta. Manda quindi via il suo scagnozzo e decide di aspettare nel cimitero l’arrivo di Francisca che sicuramente non tarderà. Pablo arriva finalmente dalla madre con un mazzo di fiori ma purtroppo la donna ha una brutta notizia da dargli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA