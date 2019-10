Il Segreto/ Anticipazioni puntata 17 ottobre: Antolina è scappata dal paese?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 OTTOBRE

Isaac ha trovato Juanote e ha scoperto la verità nelle ultime puntate de Il Segreto. Dopo aver smascherato Antolina rivelando i loro incontri ed il desiderio della donna di concepire prima possibile, Antolina si è vista costretta a fuggire dal paese. La confessione di Juanote potrebbe davvero permettere al Guerrero di ripartire da zero con Elsa, anche se entrambi sembrano poco convinti che la fuga della donna sia una cosa davvero definitiva. Potranno finalmente vivere la loro storia d’amore serenamente, dopo le vicissitudini subite a causa di Antolina ed Alvaro? E come andrà la prima riunione della nuova associazione che si terrà in paese? L’ospite a sorpresa che Maria ha promesso di portare sarà abbastanza in vista da convincere le donne di Puente Viejo a condividere le idee rivoluzionarie di questo nuovo progetto portato avanti da Adela ed Irene? Per saperlo non ci resta che attendere la nuova puntata, in onda domani su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Francisca si reca a far visita a Prudencio e lo mette in seria difficoltà con domande insistenti e con le sue pressioni affinchè l’uomo conceda un prestito a Severo e consegni a lei le carte della proprietà terriera di Severo. Lui non sembra avere più alcun dubbio sul fatto che la donna cominci ad intuire la vera natura dei suoi affari. Subito dopo, nella puntata di ieri de Il Segreto, la Montenegro esce dalla cantina ed al suo posto compare un uomo che si è recato da Prudencio a chiedergli un prestito di 3000 pesetas. La sorpresa è evidente, non tanto per la richiesta quanto per l’identità dell’uomo. Si tratta infatti proprio di Severo Santacruz. Adela intanto subisce una brutta esperienza sul luogo di lavoro che rischia di degenerare. Aiutata dall’amica Irene cerca allora di dar finalmente vita a quel nuovo progetto, anche se sa già che non incontrerà il parere favorevole di molti degli abitanti di Puente Viejo. Un nuovo colpo di scena vede unirsi a quel progetto rivoluzionario anche Maria, che dovrà però fare i conti con il sindaco del paese. Carmelo infatti è sempre convinto che la donna sia in realtà una spia di Francisca Montenegro. Dopo le prime titubanze di Irene ed Adela, Maria ottiene la loro fiducia, tanto che le viene dato l’incarico di organizzare la prima riunione e di far partecipare all’inaugurazione un ospite celebre, che riesca a far colpo sulle donne di Puente Viejo. Duro anche lo scontro tra il dottor Zabaleta e Antolina. Isaac intanto è impegnato nella ricerca di Juanote. L’uomo vuole metterlo a confronto con sua moglie per capire chi dei due stia effettivamente dicendo la verità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA