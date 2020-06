Il Segreto/ Anticipazioni puntata 18 giugno: Carolina presa dal panico

Il Segreto, anticipazioni puntata 18 giugno

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 18 giugno, Carolina sarà presa dal panico credendo Pablo in pericolo di vita e sarà sul punto di raccontare tutto alla sua famiglia. Temendo, però, di poter aggravare ancora di più la posizione del suo fidanzato, alla fine si terrà tutto dentro e racconterà molte bugie a Encarnacion per avere coperte, cibo e medicine per curare il ragazzo. La cuoca di casa Solozabal, però, non si lascerà ingannare dalla ragazzina. Adolfo, sempre più turbato per la vicinanza forzata con Marta, si interrogherà su quello che veramente desidera, convinto sempre di più che il matrimonio con Rosa sia la cosa giusta da fare ma che solo l’amore di Marta è quello che davvero brama il suo cuore. Matias e Tomas proveranno a trovare un modo di collaborare, per il bene dei lavoratori della miniera. Alicia, però, sempre più decisa a trovare un modo per vendicarsi del Castañeda, cercherà un modo per far saltare l’accordo sottoscritto. Tibursio proverà in tutti i modi a convincere Dolores della pericolosità delle sue azioni ma la moglie si ostinerà nello sciopero della fame.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Rosa scopre Adolfo e Marta che sono in cucina persi l’uno negli occhi dell’altra. Per questo motivo si arrabbia moltissimo e interrompe subito questo tête-à-tête, accusando più tardi la sorella di volerle portare via il fidanzato. Il giorno dopo alla Villa arrivano Isabel accompagnata dai due figli, per il pranzo organizzato da Ignacio per benedire il fidanzamento dei ragazzi. A tavola, però, alla marchesa non sfugge lo sguardo di interesse che intercorre fra Adolfo e Marta, per cui al momento dei brindisi in modo sibillino brinda alla possibilità che Adolfo ha di seguire il suo cuore. Intanto tutta la famiglia è preoccupata per Carolina che sempre più frequentemente si assenta di casa con scuse molto poco credibili. Manuela racconta a Don Ignacio che la ragazza le ha fatto uno strano discorso sul fatto che una delle tre sorelle potrebbe sparire e l’uomo preoccupato interroga Carolina ma la ragazza gli racconta che era solo un discorso dettato dallo spavento che aveva provato alla notizia della morte di Cosme. Poco dopo con una scusa esce di nuovo e va a portare del cibo a Pablo che, però, sta malissimo ed è in pieno delirio per la febbre alta.

Matias si scontra con Alicia che non è d’accordo con la sua decisione di accettare l’offerta fatta da Tomas ai lavoratori della miniera. La Urrutia accusa il Castañeda di essersi piegato al volere dei padroni ma Matias ribatte che la sua reazione è legata al fatto che lui abbia scelto di stare con la moglie e interrompere la loro relazione. Dopo essersi salutati in modo poco amichevole, Matias raggiunge alla locanda Marcela e ancora una volta la prega di provare a ritrovare l’armonia di un tempo e di salvare la loro famiglia. Questa volta, però, la moglie è più propensa a concedergli il beneficio del dubbio, anche se ammette di non potersi fidare ancora di lui. Matias, però, promette che farà di tutto per riconquistare la sua fiducia. Dolores prosegue nello sciopero della fame e, per amplificare la portata del suo gesto, chiede a Tibursio, Hippolito e Onesimo di girare Puente Viejo e spargere la voce della sua azione di protesta. In questo modo spera di attirare l’attenzione delle autorità e costringerle a ritirare le salatissime multe che sono state fatte all’emporio. La realtà, però, è ben diversa: Mauricio, il sindaco, raggiunge l’emporio per minacciare Dolores e dirle che, se non la smetterà immediatamente, arriveranno conseguenze ancora più pesanti, ricordandole che la colpa di tutto questo è solo sua che ha commesso azioni che non doveva fare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA